Compacte elektrische hatchbacks zoals de Volkswagen ID Polo en Renault 5 E-Tech Electric kunnen een nieuwe concurrent tegemoetzien. Dit is de Geely E2, een naar verwachting scherp geprijsde EV met een elektrisch bereik tot 345 kilometer.

De ene Geely is de andere niet. Geely Auto van het overkoepelende Geely Holding – het moederbedrijf van onder meer Volvo – verkoopt de Geely E2 elders in de wereld met uiteenlopende modelnamen. De compacte hatchback heet in thuisland China 'Geome Xingyuan', gaat in diverse landen als EX2 door het leven en wordt in Maleisië als Proton eMas 5 verkocht. Allemaal leuk en aardig, maar wat heeft de Geely E2 in Nederland te bieden?

Geely vertelt nog bar weinig over de E2, maar doordat het model zelf al ruim een jaar oud is, kunnen we je er toch veel over vertellen. De Geely E2 is een 4,14 meter lange en 1,81 meter brede hatchback. Hij is 1,57 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,65 meter. De E2 is vrijwel net zo lang, maar ook 2 centimeter lager en een kleine 9 centimeter smaller dan een Volkswagen ID Cross. Wel heeft de E2 zo'n vijf centimeter meer tussen de voor- en achteras. Is het dan niet meer een ID Polo-achtige? Ook niet. De ID Polo is een kleine 10 centimeter korter en 4 centimeter lager dan de Geely. De E2 is overladen met ronde vormen en heeft een C-stijl die enigszins aan die van de Smart #1 doet denken.

Geely maakt al melding van de komst van drie uitvoeringen: Max, Pro en Ultra. De Max heeft een elektrisch bereik van 252 kilometer, de Pro en Ultra schoppen het tot een rijbereik van 345 kilometer. Hoe groot de accu's zijn, weten we nog niet. Geely lepelt her en der namelijk verschillende accu's in de EV. Er zijn 30,1 kWh en 39,4 kWh accu's, maar ook 40,2 kWh en 40,8 kWh (Indonesië) grote exemplaren. Wat vermogen betreft is de boel overzichtelijker: er zijn 79 pk en 116 pk krachtige versies. Stuk voor stuk achterwielaandrijvers.

De Geely E2 heeft een bagageruimte die met 375 liter lang zo gek niet is, al is een ID Polo met 441 liter ruimer. Dat is eenvoudig te verklaren. In tegenstelling tot de ID Polo is de Geely E2 een achterwielaandrijver. Ergens achterin zit in het geval van de Geely een 79 pk of 116 pk sterke elektromotor. Geely's jongste voor Nederland heeft een frunk; een bagageruimte onder de voorklep. Daar kan 70 liter aan spul in. Deze bagageruimte voorin is op zijn beurt wel groter dan die van de ID Polo (50 liter).

Uitgebreide specificaties en prijzen volgen in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie, die na de zomer plaatsvindt. Geely verkoopt in Nederland al twee modellen: de E5 en de Starray EM-i.