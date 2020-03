Geely brengt met Maple bekende naam terug

Een snelle terugblik. Shanghai Maple Auto is een in 2000 opgericht merk dat al snel in handen kwam van het grote Chinese Geely. Vanaf 2003 produceerde Shanghai Maple Auto (SMA) onder meer ietwat droevige hatchbacks die tot op zekere hoogte leken op de Citroën ZX (foto's 6 t/m 9), auto's die later zelfs van Audi-achtige koplampen werden voorzien. In 2010 verdween het merk weer naar de achtergrond, maar nu komt Geely met een merk dat simpelweg Maple heet. De eerstgeborene van Maple is deze 30X.

De 30X is een compacte cross-over die op 5 mm na exact 4 meter lang is. De 1,76 meter brede en 1,58 meter hoge 30X is in alle gevallen volledig elektrisch. De exacte samenstelling van de aandrijflijn vermeldt Maple nog niet, al zegt het bedrijf wel dat de 30X goed moet zijn voor een NEDC-actieradius van 306 kilometer.