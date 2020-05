Terugblik: ‘Nieuwe Renault Clio wordt een icoon’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Precies tien jaar geleden blikte Steve Norman, destijds Renaults Senior Vice President of Global Marketing, vooruit op de dan komende Clio. Hij beloofde ons toen een koppendraaier en schroomde niet om het woord ‘icoon’ in de mond te nemen. Voor dat moment grote beloftes, maar wel uitspraken die Renault weet waar te maken.

In 2010 ziet de showroom van Renault er nog heel anders uit dan nu. De derde generatie van de Clio is net gefacelift en de gloednieuwe Mégane maakt zijn opwachting. Om iedereen alvast warm te laten lopen op de gloednieuwe Clio die Renault dan in het vat heeft zitten, doet Steve Norman tegenover het Britse Autocar gewaagde uitspraken. Op 10 mei 2010 quote hij: "De nieuwe Clio is een potentiële icoon. De auto gaat twee dingen doen: ons een leidende positie geven in het grootste segment op de Europese markt én hij toont de mensen dat auto's voor de 'gewone man' er fantastisch uit kunnen zien.”

Renault neemt vervolgens tot 2012 de tijd voordat de nieuwe Clio daadwerkelijk wordt onthuld. Norman lijkt twee jaar daarvoor niet gelogen te hebben, want Renault weet een smakelijk ontwerp neer te zetten. Stoer, maar toch ook frivool. Kijk je puur naar de Nederlandse markt, dan weet de vierde generatie Clio veel meer klanten naar de dealers te trekken dan zijn voorgangers. In 2014 en 2015 noteert Renault zelfs een verdubbeling van verkochte Clio’s in vergelijking met de derde generatie. Het is nog te vroeg om te zeggen dat de vierde Clio een waar icoon is geworden, maar het zegt al veel dat de gloednieuwe vijfde generatie Clio nog sterk op zijn voorganger lijkt. Steve Norman, het was inderdaad een schot in de roos.