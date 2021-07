Garagebedrijven hebben het uitzonderlijk druk

Garagebedrijven merken dat het drukker dan gewoonlijk is met auto-onderhoud. De aankomende zomervakantie zorgt altijd voor een piek, maar nu is het vanwege het voorbije jaar drukker én begon de drukte eerder.

Het is druk bij bedrijven voor auto-onderhoud en -reparatie. In aanloop naar de zomervakantie kampen de 175 Nederlandse vestigingen van KwikFit met 'recorddrukte'. Ook concurrent Euromaster en brancheorganisatie Bovag merken grotere belangstelling vlak voor de zomervakantie, die in het noorden van het land zaterdag begint.

Voor KwikFit was afgelopen juni 'één van de drukste maanden ooit'. "Het is drukker doordat meer mensen met de auto op vakantie willen en een jaar geen onderhoud hebben laten doen." Volgens een woordvoerder hebben mensen gewacht met reparaties aan hun auto totdat zij weer op reis konden. Volgens het bedrijf is er vooral belangstelling voor onderhoudsbeurten, airco's en reparatie van autoruiten. KwikFit zegt dat de drukte rond eind mei begon, 'een paar weken eerder dan normaal'. "Nu is het zeker tot half augustus continu druk." Bij sommige filialen is de wachttijd opgelopen tot een week. "Voor ons is dat lang. Volgens ons concept worden mensen normaal binnen een of twee dagen geholpen", aldus de zegsman.

Brancheorganisatie Bovag ontving nog geen signalen van een algehele drukte bij garages, maar meldt na het benaderen van enkele autodealers in de regio Utrecht dat daar sprake is van veel lastminute-aanvragen. "Mensen besluiten dit jaar op het laatste moment nog om weg te gaan. Dat maakt het lastig om de afspraken in te plannen", zegt een woordvoerder. "Bij een filiaal ging het om een wachttijd van vijf weken, normaal is dat twee weken."

Ook het Europees opererende garagebedrijf Euromaster ziet een piekje bij de ruim honderd Nederlandse vestigingen, mogelijk veroorzaakt door de aanstaande vakantie. "Maar het kan ook te maken hebben met acties die wij speciaal voor deze tijd hebben." Het bedrijf zegt op de drukte voorbereid te zijn. "We hebben voldoende mensen rondlopen om klanten snel te helpen."

Uitgesteld onderhoud?

Er wordt gesproken over achterstallig onderhoud door het uitblijven van reizen als één van de oorzaken van de drukte. Bovag verwachtte aan het begin van de coronacrisis nog dat dat mee zou gaan vallen. Na vorig jaar zomer stak het virus echter weer de kop op en het grootste deel van afgelopen seizoen konden we opnieuw maar weinig op pad. De kans is daarom ook groot dat mensen alsnog onderhoud voor zich uit zijn gaan schuiven tot de auto echt weer eens intensief gebruikt moet worden. De zomervakantie is traditioneel zo'n moment, zeker dit jaar nu het de eerste vakantie is waarin we er echt weer op uit kunnen.