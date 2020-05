'Meeste auto-onderhoud niet uitgesteld ondanks corona'

Het coronavirus blijkt relatief weinig mensen ervan te weerhouden om de auto naar de garage te brengen. Dat blijkt uit onderzoek dat Bovag liet uitvoeren. Toch is er wel een deel dat onderhoud nu even helemaal laat schieten en daar soms zelfs later niet op terugkomt.

Misschien roept het even wat twijfel op als er auto-onderhoud op de planning staat, terwijl ons op het hart gedrukt om zoveel mogelijk contact met anderen te mijden. Toch blijkt dat 74 procent van de autobezitters de auto ook nu gewoon op het geplande moment naar de garage brengt. Volgens Bovag kan dat ook prima, omdat garagebedrijven over het algemeen maatregelen nemen om contact te beperken of zelfs de auto komen halen. Daarnaast wordt er door monteurs veelal gebruikgemaakt van handschoenen en hoezen over contactpunten zoals het stuur en de versnellingspook.

Er is ook een deel van de autobezitters dat het onderhoud nu wel even uitstelt, maar op een later moment alsnog voornemens is het uit te laten voeren. Acht procent geeft aan het onderhoud helemaal te laten voor wat het is en er pas over een halfjaar of helemaal niet meer op terug te komen. Bovag waarschuwt dat de staat van auto's, zelfs als er nu weinig mee gereden wordt, alsnog achteruit zal gaan. “Die acht procent staat toch voor bijna 700.000 voertuigen in heel Nederland. Veel auto’s staan nu natuurlijk grotendeels stil, maar stilstand betekent ook achteruitgang. Ik begrijp best dat onderhoud en reparatie een hoge kostenpost kunnen betekenen en dat veel mensen zich zorgen maken over hun persoonlijke financiën, maar als je straks de weg opgaat met een onveilige auto, dan zijn we met z’n allen nog veel verder van huis," zo waarschuwt Bovag-topman Han ten Broeke.

Bovag zegt verder nog te werken aan een 'overkoepelend protocol' voor de mobiliteitsbranche om de coronamaatregelen goed te implementeren. Dat moet onduidelijkheden voorkomen. Het protocol wordt na afronding aan het ministerie van Economische Zaken voorgelegd.