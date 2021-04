FV Frangivento Sorpasso is nieuwe Italiaanse supercar

De naam Sorpasso is in ieder geval treffend gekozen, want vrij vertaald betekent het 'inhalen'. FV Frangivento brengt de supercar in twee smaken op de markt: Stradale en GTXX, waarbij de klant op de plek van 'XX' een zelfgekozen getal kan kiezen. De Stradale is te zien op de afbeeldingen en oogt op het eerste gezicht minder buitenissig dan de Asfané Diecidieci, het eerdere model van de Italianen. Al is dat relatief, want met name de achterzijde oogt dankzij een enorme diffuser, vier uitlaten en meerdere omhoog lopende lijnen behoorlijk extreem. Aan de voorkant roept de Sorpasso dankzij zijn scherp gelijnde koplampen en grote luchtinlaten associaties op met een andere extreme creatie: de Lykan Hypersport.

Het uiterlijk van de GTXX is volgens FV Frangivento geïnspireerd op GT3-racers, maar van die versie zijn nog geen afbeeldingen vrijgegeven. Hetzelfde geldt overigens voor het interieur van de Sorpasso, dat volgens het merk bestaat uit een mengelmoes van leer en Alcantara en zich onderscheidt door 'een minimalistisch design en obsessieve aandacht voor detail'. We zullen de Italianen maar op hun woord moeten geloven.

Om je medeweggebruikers ook daadwerkelijk te kunnen inhalen, ligt er een V10 achter de voorstoelen van de Sorpasso. Die krachtbron levert in de Stradale een vermogen van 610 pk op alle vier de wielen, in de GTXX krikt een supercharger dat getal op naar 850 pk. FV Frangivento geeft een gewicht van slechts 1.300 kilo op, wat in het geval van de GTXX betekent dat de sprint naar de 100 km/h afgeraffeld is in 2,9 seconden, in 9,3 seconden 200 km/h op de snelheidsmeter staat en de koek pas op is bij 345 km/h. FV Frangivento meldt niet waar het de motor vandaan heeft, maar gezien het getal van 610 pk is het goed mogelijk dat het hier gaat om de V10 uit de Lamborghini Huracán. Wel zegt de fabrikant voor de bouw van de supercar gebruik te maken van 15 toeleveranciers. In tegenstelling tot de eerder genoemde Asfané Diecidieci moet de Sorpasso het stellen zonder hybridetechniek.

Klanten kunnen hun Sorpasso volledig naar wens aanpassen via meerdere individualisatieprogramma's. Volgens FV Frangivento zijn de eerste exemplaren al gereserveerd en worden de eerste auto's eind juli afgeleverd in Monaco en de Verenigde Arabische Emiraten. Een prijs wordt niet genoemd. Aangezien de Asfané Diecidieci voor zover bekend nooit 'in het wild' gespot is, rijst de vraag of de ambities van FV Frangivento in dit geval ook werkelijkheid worden.