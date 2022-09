Franse minister: ‘EV-subsidie, maar alleen voor Europese modellen’

“Als we onze industrie, onze banen en onze technologie willen beschermen, zullen we het op dezelfde manier moeten spelen”, stelt minister Bruno Le Maire volgens Bloomberg. Hij doelt daarmee op de EV-subsidies van de Verenigde Staten, die alleen gelden voor auto’s die ook in de VS worden gebouwd. Behalve het beschermen van de eigen markt moet volgens Le Maire ook worden gedacht aan het minimaliseren van milieu-impact bij het verkrijgen van grondstoffen. Dat kan bij auto’s uit bijvoorbeeld China immers veel lastiger worden gecontroleerd dan bij exemplaren die grotendeels binnen de EU worden gebouwd.

In Frankrijk geldt een zeer stevige aanschafbonus van tot €7.000 euro op nieuwe EV’s. Dat maakte die auto’s daar zo populair, dat ze werden aangeschaft om in het buitenland weer te worden doorverkocht. De Franse overheid heeft daar inmiddels een stokje voor gestoken, maar ziet afgaande op de opmerkingen van Le Maire wel meer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het subsidiegeld op de juiste plek terecht komt.

Het ‘Amerikaanse model’ werd eerder nog door de EU als oneerlijk weggezet. In de VS geldt de federale tegemoetkoming van maximaal 7.500 dollar alleen voor elektrische auto’s en plug-inhybrides die in de VS worden gemaakt. Dat sluit buitenlandse merken niet helemaal uit, maar verplicht ze wel om de auto in kwestie in de VS te bouwen, met aldaar ingekochte materialen. Een Mercedes EQS komt bijvoorbeeld niet in aanmerking. De nieuwe Mercedes-Benz EQS SUV echter wel,, omdat die auto in de VS wordt gebouwd.