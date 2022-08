Frankrijkgangers opgelet: onterechte boetes op B-wegen

Waar in Nederland de maximumsnelheid eerder verder omlaag dan omhoog zal gaan, mag je in Frankrijk sinds kort op veel plaatsen juist harder rijden dan voorheen. Op B-wegen in maar liefst 45 departementen is de maximumsnelheid verhoogd van 80 km/h naar 90 km/h of gebeurt dit binnenkort. Op zich fijn nieuws voor wie op vakantie is of gaat in het Franse land, maar de verandering blijkt niet vlekkeloos te verlopen.

Volgens Le Point komen er namelijk diverse meldingen binnen van onterechte boetes op wegen waar je nu weer 90 km/h mag rijden. Op sommige trajecten blijken de flitspalen nog af te gaan bij snelheden van boven de 80 km/h. Let dus goed op als je een bekeuring ontvangt, mogelijk is die niet terecht en loont het om deze aan te vechten.

Wat voor extra verwarring kan zorgen als je op pad bent in Frankrijk, is dat sommige navigatiesystemen nog aan zullen geven dat je 80 km/h mag, terwijl het in werkelijkheid al 90 km/h is. Vertrouw op de borden, is het devies. Dan alleen nog hopen dat die flitser goed afgesteld staat. Of je neemt het zekere voor het onzekere en blijft onder de 80 km/h.