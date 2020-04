Formule 1 richt op aangepast seizoen vanaf juli

Half maart had het nieuwe Formule 1-seizoen al van start moeten gaan in Australië, maar daar werd de Grand Prix op het laatste moment afgelast. Hierna volgden in rap tempo meer afgelastingen of voorlopige verplaatsingen. Ook de Nederlandse GP moet langer wachten op haar rentree op de kalender, daar zou eigenlijk komend weekend worden gereden. Nu komt de CEO van de Formule 1, Chase Carey, met een officiële verklaring: het seizoen start in juli alsnog, mits de situatie zo gunstig blijft als nu het geval lijkt.

De Grand Prix van Oostenrijk wordt zodoende de seizoensopener. Op het circuit waar Max Verstappen de afgelopen twee jaar de race won, vindt van 3 tot 5 juli het eerste raceweekend van 2020 plaats. "We richten ons op racen in Europa in juli, augustus en begin september. In september, oktober en november racen we in Eurazië, Azië en de Amerika's. Het seizoen eindigt in de golfstaten in december, met Bahrein vóór de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Er moeten 15-18 races worden verreden," aldus Carey.

Er komt volgens Carey binnenkort een aangepaste Formule 1-kalender die meer duidelijkheid moet verschaffen. Dan zullen we ook zien wanneer de Nederlandse GP op Zandvoort alsnog wordt verreden. Carey geeft aan dat in ieder de geval 'de eerste races' naar verwachting zonder publiek zullen worden verreden. De organisatie van de Britse GP heeft al aangekondigd dat dat daarbij in ieder geval zo zal zijn. Die race vindt plaats op 19 juli en blijft voorlopig ook nog gewoon op die datum staan. De Franse Grand Prix, die op 28 juni zou plaatsvinden, is vanwege het uitstel van de seizoensstart geannuleerd. Die gaat, in tegenstelling tot diverse andere reeds afgeblazen GP's, dit jaar überhaupt helemaal niet meer door.