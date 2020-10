Formule 1-kalender 2021 gelekt

De Formule 1-kalender van 2021 is gelekt. Daarop is een grotendeels herkenbaar schema te zien, al zijn er wel wat toevoegingen en verschuivingen ten opzichte van de kalender zoals die voor 2020 bedoeld was.

De terugkeer van de Formule 1 naar circuit Zandvoort staat voor volgend jaar geagendeerd op zondag 2 mei. De Dutch Grand Prix, die dit jaar niet kon doorgaan vanwege de pandemie, is de vijfde race in het kampioenschap en de eerste op Europese bodem. Dat meldt de Spaanse website Soymotor.com, die een uitgelekte voorlopige kalender publiceerde.

Opvallend op die kalender is dat het seizoen niet traditioneel begint in Australië, maar op 14 maart in Bahrein. De Grote Prijs van Australië in Melbourne is verplaatst naar oktober en de achttiende race op de kalender, die in totaal 22 races telt. Nieuw zijn ook de Grote Prijs van Vietnam op 28 maart en de Grote Prijs van Saudi-Arabië op 28 november.

De Formule 1 heeft voor 2021 een kalender voor ogen die lijkt op de jaren vóór de pandemie. Dit jaar heeft de koningsklasse een ingekort programma kunnen samenstellen met races voornamelijk in Europa. Veel van de circuits die zijn toegevoegd aan het kampioenschap van dit jaar, zoals Portimão (Portugal), Mugello en Imola (Italië), Istanbul Park (Turkije) en de Nürburgring (Duitsland), ontbreken op de voorlopige kalender van volgend jaar. Ook Brazilië ontbreekt. Een nieuwe deal met Interlagos in Sao Paulo is niet tot stand gekomen en het lijkt erop dat een behoorlijk controversiële overstap naar Rio de Janeiro dus definitief ook niet doorgaat.

Formule 1-kalender 2021 (voorlopig)