Ford verzekert acculevering met LFP en CATL

Ford heeft net als veel andere autofabrikanten grootse EV-plannen. In deze tijden van tekorten is duidelijker dan ooit dat het dan zaak is om je leveranciersportfolio op orde te hebben, want een gebrek aan ingrediënten kan zomaar roet in het elektrische eten gooien. Ford meldt dan ook trots dat het zich heeft verzekerd van de levering van 60 Gigawattuur (gWh, 1 miljoen kWh) aan accu’s per jaar. Dat moet genoeg zijn voor de 600.000 EV’s die Ford volgend jaar wil bouwen. 100 kWh per auto is stevig, maar laten we niet vergeten dat de Ford F-150 Lightning in basisvorm al 98 kWh aan boord heeft. Duurdere uitvoeringen krijgen zelfs 131 kWh mee, dus met de minimaal 75 kWh van de Mustang Mach-E lijkt daar een mooi gemiddelde te ontstaan.

Het aantal moet echter rap omhoog, want in 2026 moeten er al 2 miljoen EV’s worden gebouwd. Om al die groei aan te kunnen, heeft Ford afspraken gemaakt met verschillende leveranciers. Zo gaat het Chinese CATL nikkel- en kobaltvrije LFP-accu’s leveren. CATL doet dat ook al voor Tesla, dat deze batterijen in de voordeligste versie van de Model 3 monteert. LFP-batterijen hebben een wat lagere energiedichtheid, maar ook praktische voordelen. Zo kan het bij de Tesla’s geen kwaad om tot 100 procent te laden, wat bij traditionelere accu’s beter vermeden kan worden. De LFP-accu’s zijn zowel voor de Mustang Mach-E als de F-150 Lightning bedoeld, in eerste instantie voor de Amerikaanse markt.

Naast de deal met CATL pept Ford ook bestaande overeenkomsten met het Koreaanse LG, SK On uit datzelfde land en het Poolse LGES op.

MEB-model goed voor 30.000 stuks

Ford doet meteen even uit de doeken hoe het tot die 600.000 EV’s in 2023 komt. De Mustang Mach-E moet met 270.000 exemplaren goed zijn voor bijna de helft. De Ford F-150 Lightning draagt 150.000 exemplaren bij. De elektrische Ford Transit en Ford Transit Custom zijn samen eveneens goed voor 150.000 stuks. Dan blijven er nog 30.000 exemplaren over. Die komen voor rekening van een speciaal voor Europa ontwikkelde, nieuwe elektrische SUV van Ford, waarvan er volgend jaar al 30.000 moeten worden afgeleverd. In de jaren daarna zal dat aantal significant groeien, zegt de autobouwer. Deze auto is een vijfzitter die op het MEB-platform van Volkswagen staat, als onderdeel van de samenwerking tussen Volkswagen en Ford. De auto wordt in Keulen gebouwd en moet een actieradius krijgen van zo’n 500 kilometer.