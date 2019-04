Ford Transit Smart Energy Concept in beeld

Ford gebruikt een Transit met plek voor tien inzittenden als proeftuin om nieuwe technieken die de efficiëntie van elektrische auto's ten goede moeten komen, in te testen. Vanbuiten is, ook zonder het uitbundige stickerwerk, duidelijk dat dit geen reguliere Transit is. De testauto, waarvan één exemplaar bestaat, heeft namelijk onder meer een unieke grille waar een blauw oplichtend Ford-embleem in is verwerkt.

Volgens Ford kan het gebruik van klimaatregeling bij extreem koude temperaturen tot wel 50 procent van de actieradius van een elektrische auto op snoepen. In deze Transit, die zo'n 150 kilometer moet kunnen afleggen, test Ford onder andere systemen die het zaken als de koeling en verwarming energiezuiniger moet maken. Zo gebruikt de auto door de restwarmte van de aandrijflijn om het interieur mee op te warmen en wordt koele lucht in het interieur én vanbuiten gebruikt om diverse componenten te koelen. Volgens Ford kan dit al tot 20 procent aan actieradius schelen. Andere aanpassingen: de Transit heeft een elektrisch bedienbare schuifdeur die slechts 'voor de helft' opent zodat er minder ongewenste warmte of kou het interieur van de bus verlaat of binnendringt. De bus beschikt verder over zes zonnepanelen en over verwarmbare oppervlakken zodat er minder warmte, of koudere lucht, wordt verspild door slechts warmere of koelere lucht in het interieur te pompen. Tussen de voorstoelen en het deel voor de overige inzittenden is een tussenschot aangebracht, de bus heeft dubbelglas rondom én extra isolatiemateriaal in zowel de bodem als het dak.