Ford Taurus (2013) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Hoogstwaarschijnlijk zijn er van de generatie die tussen 2009 en 2019 in de Amerikaanse showrooms stond, in ons land nog wel meer Fords Taurus te vinden. Veel zullen het er echter niet zijn, want het is in alles een erg Amerikaanse auto. Het hele segment bestaat hier zelfs niet. ‘Onze’ Mondeo is immers al de auto die de Amerikanen kennen als Fusion, een model dat duidelijk een trede onder de Taurus staat. Die is weer een concurrent van de Toyota Avalon en de Chevrolet Impala, allemaal sedans van een formaat dat we inmiddels als ‘ouderwets groot’ kunnen bestempelen. Deze Taurus was ook meteen de allerlaatste. Ford kondigde in 2018 aan dat het zich in de VS vrijwel alleen maar gaat bezighouden met SUV's en pick-ups; de Taurus bevond zich onder de gesneuvelden.

Groot is de auto wel. In de lengte meet deze Taurus dik 5,15 meter, bij een breedte van 1,94 en een hoogte die er met 1,54 ook best mag zijn, voor een sedan. Wat nu volgt is persoonlijk, maar ondergetekende vindt het model ook nog eens erg geslaagd. Hij is strak, stoer en herkenbaar, met brede schouders en een eigenwijze, opvallend hellende achterkant. De Taurus was een van de auto’s die de zware taak had om de Ford Crown Victoria te vervangen als politieauto. Zo legendarisch werd hij uiteraard nooit, maar met een ‘push-bar’ en zwarte stalen wielen ziet de Taurus er ontegenzeggelijk nóg stoerder uit.

Deze specifieke Taurus is uiteraard gewoon de burgerversie, in keurig zilvergrijs. Het betreft een exemplaar uit 2013 en hij beschikt over de 3,5 liter grote ‘Cyclone’-V6 die erg populair was in allerlei Ford-modellen. Met 287 pk is hij zo uitstekend bediend. De in Rotterdam gespotte Ford is sinds 2020 in bezit van de huidige eigenaar, maar al sinds 2015 in Nederland.