Ford stopt autoproductie in India

Ford trekt de stekker uit zijn auto- en motorenproductie in India. Ford heeft de laatste tien jaar in India enorme verliezen geleden en het merk denkt er niet over om nog langer rode financiële cijfers in het land te noteren.

Ford voert drastische hervormingen door in India. Het merk blijft in land actief, maar zal er geen enkele auto meer produceren of assembleren. Het merk zegt de afgelopen tien jaar in India omgerekend €1,69 miljard verlies te hebben geleden. Ford zegt met grondige hervormingen weer winstgevend in India te kunnen worden, maar de reorganisatie is intens.

Ford stopt namelijk per direct met het produceren van modellen voor de lokale markt. Voor exportmarkten blijft Ford iets langer auto's bouwen, maar niet veel langer. Ford's fabriek in het Indiase Sanand sluit eind dit jaar zijn poorten definitief. De deuren van Ford's auto- en motorenfabrieken in Chennai gaan medio volgend jaar definitief op slot. Dat heeft uiteraard heftige gevolgen voor de zo'n 8.000 fabrieksmedewerkers die Ford in India heeft. Het merk zegt "[...] nauw samen te werken met vakbonden en werknemers", maar dat er massaal ontslagen zullen plaatsvinden, is evident.

Helemaal zonder Ford blijft de Indiase consument niet. Ford zegt zich in het land te willen richten op "iconische modellen", als de Mustang en ook de Mustang Mach-E en geëlektrificeerde modellen blijven in het land verkocht worden. Ford produceert in India momenteel de EcoSport, de Eneavour, de Figo en de Aspire. De EcoSport die je in Nederland en in de rest van Europa kunt kopen, wordt in Roemenië geproduceerd. De Ford Endeavour is een op de Ranger gebaseerde SUV die elders in de wereld Everest heet. Die Everest wordt verder onder meer in China, Zuid-Afrika en Thailand gebouwd. De Figo is auto die wij in Nederland tot eind 2019 als Ka+ kenden, de Aspire is de hier nooit geleverde sedanversie daarvan. De Figo/Ka+ werd tot dit jaar ook in Brazilië geproduceerd, maar ook in dat land sloot Ford onlangs al zijn productiefaciliteiten. Nu de Figo en Aspire straks niet meer worden gebouwd, valt definitief het doek voor dat tweetal. Wel blijft Ford in India motoren voor exportmarkten produceren. Momenteel schroeft het merk in India TDCi-dieselmotoren en Zetec-benzinemotoren.