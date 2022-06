Ford Scorpio Wagon - Eerste kennismaking - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Sommige mensen denken nog wel eens weemoedig terug aan de tijd dat bread-and-butter-merken als Opel en Ford nog gewoon grote vlaggenschepen hadden. Ford was er in 1992 natuurlijk bij met de Scorpio, waarvan in dat jaar een Wagon verscheen.

Je kunt het je haast niet meer voorstellen, maar ooit verkocht Ford hier nog en masse grote modellen. 30 jaar geleden kwam het succes wat dat betreft niet alleen van de Sierra, maar ook van zijn grotere broer, de Scorpio. De eerste generatie van de Scorpio ging voor 1992 stevig op de schop om hem weer wat meer bij de tijd te maken en daarbij was er groot nieuws. Voor het eerst was er namelijk ook een Scorpio Wagon. Die hadden we eigenlijk al eerder verwacht, aangezien er van zijn voorganger, de Granada, ook een stationwagen was.

Of het wachten op de Scorpio Wagon de moeite waard was geweest, ondervonden we exact 30 jaar geleden. Toen konden we de Scorpio Wagon voor het eerst van dichtbij bewonderen. Het viel ons direct op dat het een lel van een auto was. Die zee van ruimte kwam in de Wagon vooral tot zijn recht, omdat je ten opzichte van de gewone Scorpio een veel hogere laadruimte had en je de rugleuningen van de achterbank bijna kon platleggen. Wie dat deed, toverde zomaar even 1.600 liter bagageruimte en een maar liefst twee meter lange laadvloer tevoorschijn.

De Wagon maakte niet alleen een frisse indruk omdat er simpelweg nog niet eerder eentje was, maar ook omdat de komst samenviel met de facelift van de Scorpio. Een nadere blik op de achterkant, waar het immers helemaal om draaide bij de Wagon, wees uit dat Ford doordacht te werk was gegaan: "De achterpartij is heel geraffineerd met een 'om de hoek' doorlopende, bolle ruit, die de indruk wekt alsof de auto van een glazen koepel is voorzien. Ook de manier waarop de rugleuningen van de achterbank worden neergeklapt, is nogal apart. Tijdens het omklappen beweegt het scharnier gelijktijdig nog eens 15 centimeter naar voren, waardoor een laadvloer van maximale lengte ontstaat. De opening die door het kantelmechaniek wordt vrijgegeven, wordt afgedekt door een klep, die meteen de liggende rugleuning vergrendelt. Zo ontstaat een mooie vlakke laadvloer."

Zoals gezegd profiteerde de Scorpio Wagon direct van noviteiten die bij de facelift hoorden, waarbij het dashboard het meest in het oog sprong. Dat was geheel op de schop gegaan en met zijn vormen meer in lijn getrokken met de frisse cockpit van de jongste Escort. "De ventilatieroosters zijn verplaatst, schakelaars en instrumenten zijn nieuw ontworpen en soms ook verplaatst en de nieuwe middenconsole maakt het makkelijker om eigentijdse audioapparatuur goed bereikbaar in te bouwen." Al met al vonden we de Scorpio een alleraardigste poging van Ford om een inhaalslag te maken, want dat was het toch wel een beetje. "De Scorpio Wagon die dezer dagen zijn debuut maakt, is het resultaat van een inhaaloperatie, waarmee Ford iets van het verloren terrein wil terugveroveren. De kans daarop is overigens niet gering, want de Wagon is inderdaad een mooie functionele auto geworden."