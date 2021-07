Ford schiet overstroming-slachtoffers te hulp in Duitsland

Het in Keulen gevestigde Ford stelt om te beginnen allerlei voertuigen beschikbaar, want daar is het uiteraard het beste in. De fabrikant levert onder meer Transits en Rangers aan het Duitse Rode Kruis. Daarnaast hebben Ford-dealers samen ook 150 voertuigen beschikbaar gesteld aan mensen wiens Ford door de watersnood verloren is gegaan. Uiteraard wordt er ook geld gedoneerd aan het Duitse Rode Kruis. Ook andere hulporganisaties krijgen Ford bedrijfswagens toegeschoven: de komende dagen gaan er nog eens 40 auto’s naar hulptroepen in het getroffen gebied.

Behalve vierwielers stelt Ford echter ook mensen beschikbaar. Medewerkers van het bedrijf in Duitsland kunnen twee dagen betaald verlof nemen om vrijwilligerswerk te doen in het overstromingsgebied. Van deze mogelijkheid wordt gretig gebruikgemaakt, meldt het merk.

Van de drie getroffen landen kreeg Duitsland het bij de recente overstromingen het zwaarst te verduren. In het gebied in en rond Eifel, niet ver van Fords Europese thuisbasis, vielen meer dan 150 slachtoffers, zijn nog altijd mensen vermist en is de materiële schade enorm.