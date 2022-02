Ford Ranger Raptor is er bijna klaar voor

De eind vorig jaar onthulde nieuwe Ford Ranger slaat een wat andere weg in dan voorheen. Voortaan lijkt de pick-up sterker op grote broer F-150 en dat geeft hem een wat avontuurlijker voorkomen dan voorheen. De Ranger volgt niet alleen met zijn uiterlijk het voorbeeld van de F-150, want ook de Ranger krijgt weer een heuse Raptor-versie. Zo extreem als de F-150 Raptor wordt die natuurlijk niet, al mogen we er toch wat spektakel van verwachten. Ford trekt naar verluidt een 3.0 biturbo V6 van de schappen voor de Ranger Raptor. Hetzelfde benzineblok als in de Explorer ST ligt. Daarin is de V6 goed voor 406 pk vermogen en 563 Nm koppel. Als de Ranger Raptor net zo sterk wordt, is dat een behoorlijke vermogensspurt ten opzichte van de huidige. Die heeft namelijk een 213 pk sterke 2.0 biturbodiesel.

Uiteraard gaat de Raptor-behandeling om meer dan alleen een stoot extra vermogen. Ford schroeft op de Raptor ongetwijfeld stevigere veren met langere veerwegen dan standaard, zet hem op speciale wielen en drukt er bovendien een wat ruiger front op. We verwachten net als bij de F-150 Raptor en Bronco Raptor een flinke muil met daarin de merknaam uitgeschreven. Uiteraard zijn er onder meer dikkere skidplates aanwezig onder de auto om de aandrijflijn te beschermen tegen rondvliegende keien als het er ruig aan toe gaat. Is het nuttig hier in Nederland? Niet echt. Maar toch is het voor sommigen ongetwijfeld goed nieuws dat de Ranger Raptor ook naar Europa komt. Op 22 februari gaat het doek eraf.