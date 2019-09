Ford Puma zonder ST-opsmuk

Aanvankelijk werd de Puma namelijk uitsluitend in die sportieve uitmonstering gepresenteerd. De ST-line brengt onder meer een speciale grille en agressiever gelijnde bumpers. De Titanium X is ook verre van kaal, maar richt zich meer op luxe in plaats van op sportiviteit. De uiterlijke verschillen zijn groter dan je wellicht zou denken. Zo is de grille niet alleen anders aangekleed, maar ook anders van vorm en is ook de rest van de bumper anders getekend. Iets soortgelijks geldt ook voor de achterbumper, al zijn de verschillen hier kleiner. Net als het onderste deel van de bumpers zijn de wielkastranden bij de Titanium X gewoon zwart.

De luxueuze Titanium X beschikt net als de ST-Line over handigheidjes als uitneembare en dus wasbare stoelbekleding en een dito bodem voor de bagageruimte. Ook als het gaat om pure verwennerij is er geen reden tot klagen, want de auto krijgt onder meer een ‘handsfree’ achterklep, elektrisch verstelbare massagestoelen, een Bang & Olufsen-audiosysteem en een draadloze telefoonlader mee.

ST-Line (links) en Titanium X

De Ford Puma komt beschikbaar met een tweetal aandrijflijnen, die beide zijn opgebouwd rondom een 1.0 EcoBoost-benzinemotor en mild hybrid-technologie. De sterkste EcoBoost Hybrid komt tot 155 pk, terwijl de instapvariant het met 125 pk moet doen. De in juni gepresenteerde auto is later dit jaar voor het eerst te bestellen. De prijzen volgen binnenkort.