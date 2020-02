Ford Puma ST volledig in beeld!

Ford heeft met de Puma een opvallend gelijnde en dynamisch rijdende compacte cross-over aan zijn modellengamma toegevoegd. Een sportieve ST-versie past daar uitstekend bij en dus is het niet gek dat Ford een dergelijke sportvariant in het vat heeft zitten. Onze spionagefotograaf heeft de Puma ST nagenoeg zonder camouflage in beeld weten te krijgen.

De rode Puma op deze set foto's draagt her en der nog stukjes zwart tape, maar dat is natuurlijk niet genoeg om het uiterlijk van de nieuwe sportiefste versie van de Puma-familie te verbloemen. De Ford Puma ST is niet alleen voorzien van sportief ogende bumpers aan zowel de voor- als de achterkant, maar heeft ook aangezette sideskirts, sportief lichtmetaal en een in het zwart uitgevoerde achterpoiler. De Puma ST ligt daarnaast enkele centimeters dichter tegen het asfalt dan de reguliere uitvoeringen.

We verwachten dat Ford de Puma ST hetzelfde hart geeft als het exemplaar in de Fiesta ST. Dat betekent dat ook de Puma ST komt te beschikken over een 200 pk en 290 Nm sterke 1,5-liter driecilinder met turbo. Met die krachtcentrale is de Fiesta in staat om in 6,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h te schieten. Deze Puma ST zal daar enkele tienden langer de tijd voor nemen.

Reken verder op een straffer afgesteld onderstel en de mogelijkheid om de Puma ST in rijmodi als Normal, Sport en Track te zetten. Ook is er krachtiger remmerij aan boord. Daarnaast wordt het interieur ongetwijfeld uitgerust met zaken als sportstoelen en aluminium pedalen. Later dit jaar verwachten we meer van de Puma ST te zien.