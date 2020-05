Ford Puma ST officieel aangekondigd

Ford stuurde vier verschillende video’s zijn social media kanalen op met flitsende beelden van een mysterieuze nieuwkomer. Wie echter goed oplet, ziet dat in elke video in een flits een puzzelstuk is verstopt. Wie die vier puzzels bij elkaar legt, krijgt de openingsplaat van dit nieuwsartikel als resultaat. Daar is het nieuws kraakhelder op te zien: de Puma komt als ST.

Het recept voor de sportieve cross-over lijkt duidelijk: extra brede bumpers rondom, een stevig set wielen, riante spoiler en zwarte details. Over de motorisering is nog niks bekendgemaakt, maar het is goed mogelijk dat de driecilinder 1,5-liter EcoBoost met 200 pk uit de Fiesta ST in de Puma komt te liggen. Dit blok zorgt er in de lichtere Fiesta voor dat die binnen 6,5 seconden op de 100 zit en dat een topsnelheid van 232 km/h mogelijk is. Voor dergelijke informatie over de Puma ST moeten we nog even geduld hebben.