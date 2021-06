Ford Puma ST Gold Edition is samengesteld door fans

Op de sociale mediakanalen van Ford Europe konden volgers hun stem uitbrengen over de samenstelling van de speciale Puma ST. In totaal zijn er een kwart miljoen stemmen uitgebracht, waarbij de fans de kleur van de carrosserie, remklauwen en stiksels in het interieur konden kiezen. Ook konden zij hun mening uiten over de soort striping en de type-aanduiding op het exterieur en de instaplijsten. Tot slot kon men ook de naam kiezen. De keuze viel daarbij op Puma ST Gold Edition. Een andere optie was 'Puma ST 24K Edition'.

De naam van de speciale editie komt in ieder geval duidelijk in het kleurenschema terug. De carrosserie is uitgevoerd in het zwart en over de gehele lengte van de auto lopen twee zilverkleurige racestrepen met een gouden randje. Daarnaast zijn de wielen goud gespoten en achter de wielen zijn rode remklauwen zichtbaar. In het interieur zet het thema zich door met gouden strepen en stiksels op de zwarte stoelen en ook de deurpanelen zijn afgewerkt met gouden stiksels. Op het dashboard bracht Ford een laagje koolstofvezel aan.

De Puma ST Gold Edition verschilt alleen in cosmetisch opzicht van de reguliere Puma ST. Onder de kap bevindt zich nog steeds de 200 pk sterke 1.5 EcoBoost driecilinder turbo. Later dit jaar komt de speciale versie op de markt in een gelimiteerde oplage. De prijs is nog niet bekend.