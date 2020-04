Ford Puma nu ook met automaat verkrijgbaar

Ford levert de nieuwe Puma met twee varianten van zijn 1.0 Ecoboost-driepitter, een benzinemotor die in de Puma altijd is voorzien van mild hybridtechniek. De 1.0 is verkrijgbaar met 125 pk en met 155 pk, machines die tot op heden altijd gekoppeld waren aan een handgeschakelde versnellingsbak. De minst potente van het stel is nu echter ook met Ford's PowerShift-automaat met zeven verzetten te krijgen. AutoWeek heeft de prijzen.

De Puma met 125 pk sterke 1.0 Ecoboost heeft in combinatie met de zeventraps automaat als Titanium een fiscale prijs van €27.730. Dit is dus exclusief kosten rijklaarmaken die €920 bedragen. Voegen we die samen, dan komen we op een daadwerkelijke vanafprijs van €28.650. Wie de 125 pk sterke Ecoboost met automaat als ST-Line wil, moet rekenen op een vanafprijs van €29.800. Voor de Titanium X en ST-Line X in combinatie met deze motor- en bakcombinatie vraagt Ford respectievelijk bedragen van €30.750 en €31.900.