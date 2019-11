Ford neemt afscheid van Flex

Jammer voor de vele liefhebbers, maar Ford heeft besloten dat het na 10 modeljaren toch echt mooi is geweest voor de Flex. De even maffe als enorme stationwagen-achtige krijgt geen opvolger.

Toegegeven: dit nieuws is niet heet van de naald. Ford kondigde het einde van de Flex al eind oktober aan, maar voor Nederland is dit bericht weinig relevant. Toch maken we er melding van, want de Flex is een bijzonder hoofdstuk in de historie van Ford. De Flex werd voorafgegaan door de Fairlane Concept, een retro-achtige showauto die in 2005 in Chicago werd gepresenteerd. De uiteindelijke Flex was nauwelijks minder maf dan z’n voorbode, een feit dat op zichzelf al te prijzen is.

De Flex krijgt echter ook handen op elkaar doordat de auto een uniek voorkomen én karakter combineert met praktische eigenschappen, een samenspel dat slechts door weinig automodellen wordt gerealiseerd. Het opvallend vierkante koetswerk laat zich omschrijven als een kruising tussen een klassieke Ford Country Squire en een Range Rover. Houten flanken ontbreken, maar door de kenmerkende groeven rondom verwijst de Flex wel nadrukkelijk naar de tijd van de ‘woody’-stationwagons.

Het praktische gedeelte komt tot uiting in het interieur, dat behalve ruim ook zo flexibel is als de naam van de auto belooft. Zeven zitplaatsen, waarvan de achterste vijf zich in een handomdraai laten omklappen, staan daarvoor garant.

De productie-Flex verscheen in 2008 en heeft dus een respectabele carrière achter de rug. In tien jaar tijd werden er geen structurele zaken veranderd, al maakt het in 2013 gelanceerde nieuwe front met led-verlichting de auto ontegenzeggelijk moderner. Alle Flex-en worden aangedreven door en 3,5-liter V6, waarbij er sinds 2010 een exemplaar met meer dan 350 pk beschikbaar is.

De Flex krijgt geen opvolger. In plaats daarvan richt Ford zich op minder karaktervolle SUV's en cross-overs, zoals de Edge en Explorer.

De Flex is langs de officiële weg alleen leverbaar geweest in de VS, Canada en in bepaalde landen in het Midden-Oosten. Zoals dat vaker het geval is bij karaktervolle Amerikanen, zijn er dankzij de grijze import alsnog een aantal exemplaren naar Europa gehaald. Enkele jaren geleden schitterde een Flex uit 2010 in ‘In het Wild’.