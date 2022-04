Ford Mustang bestverkochte sportauto van 2021

Ford kan in zijn handen wrijven: de Mustang was in 2021 namelijk opnieuw de bestverkochte sportauto ter wereld. Het merk verkocht vorig jaar wereldwijd namelijk 69.069 Mustangs volgens databureau S&P Global Mobility. Daarmee blijft de Mustang andere populaire sportauto's ruim voor.

De Mustang is bij ons alleen als Mach-E populair. Die EV is overigens niet meegeteld in het bovenstaande cijfer. Een 'echte' Mustang zie je hier zelden tot nooit rijden, ondanks het feit dat Ford hem wel in Nederland levert. Met een vanafprijs van ruim €104.000 is dat echter niet een heel concurrerende aanbieding. Dat komt echter vooral door alle belastingen die bij de prijs op worden geteld. Het grootste deel van de Mustangs is - niet geheel in verrassend - in de VS geleverd. Daar verkocht Ford namelijk 52.414 exemplaren van de Mustang, ruim driekwart van het totaal.

Ten opzichte van 2020 beleefde de totale Mustang-verkoop wel een terugval. In dat jaar wist Ford namelijk nog 80.577 exemplaren te slijten. Oplevingen van de verkoop in Nieuw-Zeeland (+50 procent), Brazilië (+37,3 procent) en Zuid-Korea (+16,6 procent) vormden geen doekje voor het bloeden.

De Mustang blijft de Chevrolet Camaro in zijn thuismarkt ruim voor, want Chevrolet verkocht volgens GM Authority slechts 21.893 exemplaren van de Camaro in de Verenigde Staten. Wel moet de Mustang de Dodge Challenger daar voor zich dulden, Dodge verkocht namelijk 54.313 Challengers in 2021. Die marginale voorsprong op de Mustang in de Verenigde Staten is echter niet genoeg voor de Challenger om de wereldwijde winst te pakken. Ook blijft de Mustang andere populaire sportauto's als de Porsche 911 (38.464 exemplaren wereldwijd) ruim voor op het wereldtoneel.

Momenteel werkt Ford achter de schermen aan een nieuwe Mustang. Die komt op zijn vroegst aan het eind van dit jaar zijn stal uit.