Nieuwe Ford Mustang voor het eerst gespot

Met al het nieuws over de Ford Mustang Mach-E van de afgelopen jaren zou je haast vergeten dat de échte Mustang er ook nog is. Die zakt een beetje naar de achtergrond vanwege zijn leeftijd, maar nu is de volgende generatie opgedoken.

Strikt genomen klopt de kop boven dit artikel niet helemaal. De gloednieuwe zevende generatie van de Ford Mustang dook immers alweer bijna een jaar geleden voor het eerst op. Daar hoort een hele grote kanttekening bij: dat was een zogenoemde 'mule', dus met de koets van de huidige inmiddels acht jaar oude Mustang erop. Nu hebben we echter voor het eerst foto's van het echte werk.

Zoals te verwachten was in dit stadium van het testwerk, houdt Ford de details angstvallig verborgen onder een dikke camouflagejas. Toch is duidelijk te zien dat de volgende Mustang gewoon de retro-lijn voortzet die we al sinds 2005 van het model kennen. Je hoeft je waarschijnlijk geen zorgen te maken dat de volgende Mustang wat dat betreft breekt met het verleden. Wel lijkt het alsof de Mustang een slagje groeit, al is dat nog wat lastig hard te maken.

De liefhebbers van benzinegeweld kunnen in ieder geval ook gerust ademhalen. De Mustang wordt geen EV, waarschijnlijk hooguit een hybride. Nog mooier nieuws: de V8 mag ook blijven. Er is al een achtcilinder-roffel gehoord bij een rondrijdend prototype. Wat nog wel even spannend wordt, is of die het werk altijd helemaal alleen doet. Een aandrijflijn waarbij de V8 met twee elektromotoren (op de achterwielen) samenwerkt, zou in het verschiet liggen. Een beresterke vierwielaangedreven Mustang, ook geen straf toch? De V6 blijft ongetwijfeld ook, het is nog even de vraag of ook de vierpitter weer terugkeert. Dat zou met het oog op de Europese markt zeker geen gekke keuze zijn. We verwachten de onthulling van de nieuwe Mustang op z'n vroegst eind dit jaar.