Ford investeert in VS én kondigt nieuwe Mustang aan

Terwijl Tesla wil inkrimpen , kondigt Ford juist 6.200 nieuwe banen aan in het midwesten van de VS. Relevanter voor de Europese autoliefhebber is waarmee die mensen zich onder meer gaan bezighouden: het bouwen van een geheel nieuwe, handgeschakelde Mustang.

Ford investeert 3,7 miljard dollar (3,5 miljard euro) in zijn Amerikaanse vestigingen in Michigan, Ohio en Missouri. Het personeelsbestand groeit daarmee ook flink, want behalve 6.200 nieuwe medewerkers worden er ook 3.000 tijdelijke contracten omgezet in een vaste aanstelling. Het doel is om vanaf 2026 jaarlijks twee miljoen elektrische auto’s te bouwen, dus er is simpelweg werk aan de winkel.

Naast EV’s benadrukt Ford echter ook dat ‘iconische benzinemodellen’ die voor de gemiddelde mid-westenaar wellicht wat aantrekkelijker zijn, ook mogen blijven. Denk daarbij aan de nieuwe Ford Ranger, die in Michigan wordt gebouwd. Daar loopt vanaf een nog nader te bepalen moment ook de geheel nieuwe, zevende generatie Ford Mustang van de band. Bij die aankondiging hoort een afbeelding, waarop in de ‘o’ van ‘Generation’ duidelijk het schakelpatroon van een handgeschakelde zesbak te onderscheiden is. Goed nieuws voor de traditioneel ingestelde liefhebber dus, die met de elektrische Ford Mustang Mach-E het nodige te verduren kreeg.

Hoewel er officieel nog niets over bekend is, verwacht Motor1 dat Ford nieuwe Mustang in april 2023 presenteert. Meer details over de investeringen in de Amerikaanse fabrieken vind je in de afbeeldingen boven dit verhaal, waarin te zien is hoe Ford de middelen verdeelt over de drie staten.