Ford gaat F-150 Lightning aan politie leveren

De Ford F-150 Lightning is geen heel gekke keuze voor de politie. De elektrische F-150 is namelijk één van de snelste pick-ups ooit. Voor de SSV neemt Ford de commerciële versie van de F-150 Lightning, de Lightning Pro, als uitgangspunt. Een grote pushbar vormt het voornaamste herkenningspunt van de politieversie. Niet dat de bijna 3.000 kilo zware Lightning die echt nodig had om criminelen van de weg te rammen, maar de extra versteviging is toch prettig. Op het dak zit uiteraard ook een lichtbalk voor de blauw-witte waarschuwingslichten, daarnaast beschikt de Lightning SSV over politiestickers op de flanken. Ook handig: het Pro Power Onboard, waarmee de F-150 Lightning SSV andere elektrische apparaten kan voorzien van stroom.

Niet alleen het exterieur is klaar voor het politiewerk, ook in het interieur brengt Ford enkele aanpassingen aan die de F-150 Lightning politieklaar moeten maken. Om te beginnen haalde Ford de complete middenconsole eruit en verving deze door een simpeler stalen exemplaar met extra bedieningsknoppen voor onder meer de verlichting en intercom. Ook maakte de grote centrale middenarmsteun plaats voor twee kleinere armsteunen. Daartussenin zitten twee bekerhouders voor de koffie en is er ook nog wat plek voor de donuts. Bovenop het dashboard verstevigde Ford de tray om eventueel een extra politiescherm te kunnen monteren. Het lijstje aanpassingen houdt daar nog niet op, want de voorstoelen zijn bekleed met verstevigd stof en de achterbank met vinyl. Ook de vloermatten zijn van dat laatste materiaal gemaakt om het schoonmaken te vergemakkelijken.

Ford biedt de politiekorpsen twee keuzes als het gaat om de aandrijflijn. De basisversie van de Lightning Pro SSV heeft 458 pk en 1.050 Nm koppel en de standaardaccu. Daarmee moeten de dienders 370 kilometer ver kunnen komen. De topversie heeft volgens Ford een vermogen van 588 pk, het koppel blijft hetzelfde. Omdat de accu van die versie groter is - de capaciteit van beide accu's is overigens onbekend - komt de krachtigere Lightning in theorie 483 kilometer ver. Die actieradius moet, zeker in combinatie met de kracht van de Lightning, genoeg zijn om de meeste criminelen tot stoppen te dwingen. In 2023 gaat Ford de eerste exemplaren aan politiekorpsen leveren.