Ford belicht goedkopere Ford F-150 Lightning 'Pro'

Waar de vorige week getoonde Ford F-150 Lightning de ‘hippe’, rijk uitgeruste variant voor particulieren is, is de F-150 Lightning Pro bedoeld voor commerciële afnemers. Dit is, kortom, het echte werkpaard van de twee. Aan de buitenzijde is de Pro te herkennen aan een eenvoudiger front zónder de doorlopende led-lichtbalk over de gehele breedte. Daarmee moet waarschijnlijk ook de achterzijde dat element ontberen, al is daar helaas geen beeld van.

De ‘grille’, of eigenlijk de plaat die diens plek inneemt, is ook net even anders dan bij de chiquere versie van de Lightning. Aan de binnenzijde valt op dat het grote, 15,5-inch Mustang Mach E-scherm ontbreekt. In plaats daarvan monteert men een min of meer vierkant scherm dat er met 12 inch nog altijd mag zijn.

Veel cabine, weinig bak

Uiteraard beschikt ook de ‘Pro’ over een enorme ‘frunk’, dus een afsluitbare laadruimte voorin. Dat is een groot voordeel ten opzichte van een reguliere F-150, want het levert behalve veel meer ruimte ook een afsluitbaar en droog laadruim voor kostbare zaken als elektrisch gereedschap op. Minder handig voor de beoogde afnemers is dat ook de F-150 Lightning Pro er vooralsnog alleen met een lange ‘Crew Cab’-cabine en de kortste laadbak is. Een échte ‘worktruck’-configuratie, dus met een tweedeurs cabine en een veel langere bak, is dus vooralsnog niet in zicht.

In technisch opzicht is de Pro gelijk aan de reguliere Lighting, al ligt de nadruk hier wat meer op de minder krachtige basisversie. Die heeft nog altijd vierwielaandrijving, 432 pk en 1.050 Nm, dus behelpen is dat niet. Ford vraagt omgerekend €32.800 voor een kale ‘Pro’ met een actieradius van 370 km. Het laadvermogen ligt dan op zo/n 900 kg, het trekgewicht op dik 2.260 kg. Optioneel kan het trekgewicht worden opgerekt tot bijna 3.500 kg, al kunnen we ons niet voorstellen dat de auto dan nog heel ver komt op een volle accu

De versie met een niet nader omschreven groter accupakket komt in theorie 483 km ver en levert dan ook meteen 571 pk. De opgegeven actieradius komt overigens tot stand volgens de in Amerika gebruikelijke EPA-meetmethode, die doorgaans een wat realistischer resultaat oplevert dan ‘onze’ WLTP-cyclus. Ook deze versie heeft nu een Amerikaanse vanafprijs: 49.974 dollar, ofwel grofweg 40.900 euro.