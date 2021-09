Ford Focus Sedan krijgt ook 'normale' facelift

De Ford Focus gaat spoedig onder het mes en dat betekent dat we in Europa binnenkort kennismaken met de gefacelifte Focus Hatchback en Focus Wagon. Ook de Focus Sedan wordt bijgewerkt. Dat is een bijzonder verhaal.

Op de dag dat Ford voor de Europese markt het doek trok van de vierde generatie Focus Hatchback en Focus Wagon, stelde de Chinese tak van Ford gelijktijdig ook de nieuwe Focus Sedan aan de wereld voor. De actuele generatie Focus is de eerste serie van het model waarvan Ford in Europa geen sedanversie meer levert, maar in Azië wordt de vierdeurs Focus wel verkocht, behalve in China bijvoorbeeld ook Taiwan en ook in Oost-Europa. China slaat met zijn Focus-modellen een andere weg in dan voorheen. Zo heeft de Focus Wagon er inmiddels een eigenzinnige facelift ondergaan en kreeg ook de Focus Sedan er een volledig eigen smoeltje. Ford onderwerpt de Focus Hatchback en Wagon in Europa binnenkort aan een compleet eigen facelift en ook de niet-Chinese versie van de Focus Sedan wordt daarbij meegenomen.

De ingepakte Focus Sedan op deze foto's heeft overduidelijk het vernieuwde front dat we eerder op een testmodel van de vernieuwde Focus Hatchback zagen. Ook de Focus Sedan krijgt dus nieuwe, plattere ledkoplampen met een andere indeling, een vernieuwde grille een aangescherpt bumperwerk. De achterlichten van de Focus Sedan ontkomen ook niet aan vernieuwing en zijn net als de exemplaren achterop de vijfdeurs een stuk platter van vorm.

We verwachten niet dat de vernieuwde Focus Sedan nu opeens wel naar Nederland komt. Momenteel verkoopt Ford de Focus Sedan behalve in China en diverse andere Aziatische landen onder meer in Letland, Turkije, Moldavië, Estland, Montenegro en Servië. Relevant voor Nederland dus? Welnee, maar dat de Focus Sedan buiten China ook blijft bestaan is voor de sedanliefhebber natuurlijk interessant nieuws.