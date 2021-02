Ford Fiesta en Puma mild-hybride ook met automaat

Momenteel is de 1.0 EcoBoost Hybrid op zowel de Fiesta als de Puma alleen verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak. Daarin komt verandering, want Ford koppelt de zeventraps Powershift-automaat met dubbele koppeling, die al leverbaar is op de reguliere 1.0 EcoBoost, nu ook aan de mild hybrid. In de Fiesta is die er alleen met 125 pk, terwijl voor de Puma zowel die variant als zijn sterkere broer met 155 pk leverbaar is. Beide versies krijgen de automaat nu als aanvullende keuzemogelijkheid.

Later dit jaar komt de automaat beschikbaar voor de mild hybrids. Ford heeft nog geen prijzen vrijgegeven. Het merk belooft een lagere CO2-uitstoot voor de versie met automaat ten opzichte van de handbak, dus in theorie zou dat gunstig moeten uitpakken voor de (meer)prijs. Momenteel kost de Puma 1.0 EcoBoost Hybrid met handbak en 125 pk minimaal € 28.095, de uitvoering met 155 pk moet minimaal € 32.655 opbrengen. De Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid is er vanaf € 22.540.