Ford Explorer: bekende naam, helemaal nieuw

Dit is de geheel nieuwe, geheel elektrische Ford Explorer. Behalve die naam heeft de auto weinig te maken met de Ford Explorer die we al kennen, maar dat is voor de Europese markt alleen maar goed nieuws.

Highlights Ford Explorer

Eerste van twee Ford-EV's op Volkswagens MEB-basis

Onder de Mustang Mach-E

Speciaal voor Europa

Ford kiest ervoor om zijn geheel nieuwe EV ‘Explorer’ te noemen. Daarmee is het een naamgenoot van de vrij forse SUV die als PHEV sinds 2020 ook weer in Europa wordt geleverd, maar het is zeker niet de directe opvolger van dat model. In plaats daarvan maakt Ford weer duidelijk onderscheid tussen de Amerikaanse en de Europese Explorer. Hoewel niet direct, zal de Explorer PHEV in Europa weer van de markt verdwijnen. Daarmee komt er dan als het goed is ook een einde aan de verwarring omtrent die naam, aangezien elk werelddeel dan weer een eigen Ford Explorer heeft.

Amerikaans design

De elektrische Ford Explorer is de eerste van twee EV’s die Ford op Volkswagens MEB-platform baseert. De auto is helemaal in en voor Europa ontwikkeld en zal ook alleen hier (plus misschien Australië en Nieuw-Zeeland) leverbaar zijn. Toch grijpt Ford juist de Explorer aan om te vertellen dat het merk zich meer van zijn Amerikaanse kant wil laten zien. Het merk wil meer lef tonen in zijn designs en een avontuurlijker en stoerder imago hebben, en dat ‘Amerikaanse’ karakter kan daarbij helpen. Bij de Explorer zien we dat concreet terug door een stoere SUV-koets, die hier en daar daadwerkelijk lijkt op die van de Amerikaanse Explorer. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar die verticale achterlichtunits, maar ook naar de bijzondere C-stijl. Die ‘lijnen’ in het glaswerk achter de achterdeur zijn standaard en verwijzen overduidelijk naar de ‘vinnige’ vorm die de dikke raamstijl van die andere Explorer daar heeft.

Als geheel is de auto strak, opgeruimd, vrij gedrongen en stoer. Neus en daklijn zijn hoog en vrij vierkant, de wielen groot en de overhangen kort. Als eerste elektrische Ford na de Mustang Mach-E is dit in feite ook de eerste puur als EV ontwikkelde Ford die daadwerkelijk Ford-logo’s draagt. In het geval van de Explorer is de bekende ovaal aangebracht op een groot, dicht paneel, dat aan de bovenkant wordt bijgestaan door een zwarte band die de L-vormige koplampen met elkaar verbindt. Een soortgelijke samensmelting van lichtunits zien we ook aan de achterkant, waar de naam ‘Explorer’ net als aan de voorkant breed uitgesmeerd over het midden wordt aangebracht.

Relatief compact

Als MEB-product deelt de Ford Explorer zijn technische basis met onder meer de Volkswagens ID.4 en ID.5, Skoda Enyaq en Audi Q4 E-Tron. Toch zien we aan de buitenzijde bijzonder weinig overeenkomsten met die auto’s, ook niet op detailniveau. Interessant is dat Ford met deze auto een tweede EV in min of meer hetzelfde segment lanceert. De Ford Mustang Mach-E is er immers al, maar ontstijgt de meeste rivalen wel als het gaat om prijs en formaat. Het lijkt voor Ford ook lastig om de al vrij dure Mustang winstgevend in de markt te zetten, een situatie die voor deze nieuwe Explorer ongetwijfeld anders moet zijn.

De Explorer, die straks in Keulen wordt gebouwd, moet wat formaat betreft juist wat meer aan de onderzijde van de elektrische SUV-klasse opereren. Exacte maten hebben we nog niet, maar met een lengte van minder dan 4,5 meter is de auto duidelijk korter dan een ID4, EV6 of Mustang Mach-E. Dat zien we terug in de bagageruimte, die met 450 tot dik 1.400 liter duidelijk minder riant is dan die van een ID4. Typisch voor een auto op MEB-basis is dat er voorin geen ruimte is voor bagage: de hele neus is gevuld met techniek. Op de achterbank biedt de Explorer dankzij zijn lange wielbasis en vrij hoge dak wel veel ruimte.

Schuifscherm

Voorin zien we in de vorm van lichtknoppen, raamknoppen, hendels aan de stuurkolom en instrumentarium hier en daar wat Volkswagen-elementen terug, maar echt opvallen doet dat niet. Het geheel is toch vooral heel erg ‘Ford’, maar wel strakker en homogener dan we van dat merk gewend zijn. Waar het grote, Tesla-achtige touchscreen in een Mach-E wat misplaatst oogt, sluit het 15-inch scherm hier prachtig aan bij de rest van het binnenste. Heel bijzonder is dat het scherm verschuifbaar is. Het kan handmatig van de schuine, lagere positie naar een rechtopstaande, hoge plek worden geduwd (zie video), waarmee meteen ook een extra opbergvak wordt geopend. Opbergvakken heeft de Explorer trouwens sowieso genoeg. Tussen de stoelen is volgens Ford plek voor meerdere anderhalveliterflessen of bijvoorbeeld een 15-inch laptop, waarbij de ruimte door allerlei losse bakjes en bekerhouders bovendien flexibel kan worden ingedeeld.

Afwijkend vermogen

Uiteraard heeft de Ford Explorer in de basis achterwielaandrijving, net als alle andere EV’s op MEB-basis. Toch zijn er ook verschillen met die auto’s, bijvoorbeeld op het gebied van motorvermogen. De Ford Explorer is er met één elektromotor van 170 of 286 pk. Wie meer vermogen wil, kan opteren voor de vierwielaandrijver. Die levert 340 pk en is daarmee aanzienlijk krachtiger dan een ID4 GTX, die het bij 299 pk houdt. Over accucapaciteiten, laadsnelheden en exacte WLTP-cijfers rept Ford nog niet, maar het merk belooft wel dat de Explorer in het guntigste geval meer dan 500 kilometer ver komt op een lading stroom. De eerste klanten moeten nog dit jaar met hun nieuwe Ford Explorer op pad kunnen, dus die exacte cijfers laten vast niet lang meer op zich wachten.