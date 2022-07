Ford Escort Mk4 XR3i Cabriolet (1988) - Liefhebber Gezocht

Met zijn witte lak, witte kap, witte wielen heeft deze Ford Escort Mk4 XR3i Cabriolet in het klassiekeraanbod op deze site een betoverende werking op ons. De maagdelijke uitstraling van de 34 jarige opengewerkte hatchback wordt aan de achterzijde teniet gedaan door een enorme achterspoiler. Die komt duidelijk niet uit de Ford-accessoirebrochure! We zien het gezien de rest van de staat van deze Escort Mk4 XR3i Cabrio door de vingers.

Misschien kan de liefhebber hem eraf slopen en de gaten op het kofferdeksel aan het zicht onttrekken door er een spoiler over te plakken die wel ooit in de catalogus van Ford stond. Genoeg over dat ontsierende ding. De rest van de XR3i Cabriolet kan ons namelijk wel bekoren.

Bijvoorbeeld de kilometerstand van 128.000 kilometer. Daarop is de term maagdelijk zeker niet van toepassing maar we hebben er alle vertrouwen in dat deze klassieke cabriolet altijd goed verzorgd is, misschien zelfs wel een binnenslaper geweest is. Dat vermeldt de aanbieder niet, die sowieso weinig informatie deelt. Het bedrijf vraagt er 7.950 euro voor.

Via de AutoWeek-kentekencheck zien we dat de XR3i Cabrio al sinds 1996 in Nederland rijdt. Aardig ingeburgerd dus.

Eerste Escort Cabriolet nog niet als XR3i

Hoe zat het ook alweer met de Escort Cabriolet? Van de eerste voorwielaangedreven Escort verscheen een Cabriolet in 1984. Hij had al wel de motor van Golf GTI-tegenhanger XR3 (de i kwam erachter toen die versie inspuiting kreeg) en je kon tussen 1984 en 1985 bij de Mk3 kiezen uit de versie met carburateur en met injectie. Bij de Mk4 zette Ford ook op de Cabrioletkont XR3i, al was er ook een 1.6i Ghia. De 105 pk sterke 1.6 van de XR3i laat de slechts 1.000 kilo wegende cabriolet in iets meer dan 10 seconden van 0 naar 100 accelereren.

Jaren tachtig

In de jaren tachtig waren er van diverse compacte middenklassers cabrioversies. Bijvoorbeeld van de Volkswagen Golf en de Opel Kadett. Van de laatste bestond ook een GSi, een regelrechte tegenhanger dus van deze Escort Mk4 XR3i Cabriolet. De Volkswagen Golf Cabriolet was nog gebaseerd op de Golf I, ook al verscheen in 1983 al de Golf II maar die werd nooit officieel als cabrio geleverd.

In de jaren negentig zou het aanbod betaalbare cabriolets alleen maar groeien, tot het absolute hoogtepunt in de jaren nul. In de periode 2005 tot 2010 was van bijna elke hatchback in decompacte klasse en de compacte middenklasse wel een open variant. Het stoffen kapje had toen al plaatsgemaakt voor een stalen vouwdak.