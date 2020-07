Ford Bronco vanbinnen te zien

De Ford Bronco heeft echt ongeveer geen enkel geheim meer achter de hand voor de onthulling, want nu is ook het interieur al te zien.

De Ford Bronco had afgelopen najaar al aan het grote publiek getoond moeten worden, maar dat liep uiteraard anders. De langere aanloop naar de onthulling helpt niet mee als het aankomt op het geheimhouden van de auto. De retro-SUV dook maanden geleden al geheel ongecamoufleerd op en nu zien we ook hoe het er binnen aan toe gaat. Ford doet weinig moeite meer om het nog verborgen te houden, want het volledige dashboard is al in beeld.

Waar de Bronco aan de buitenzijde een overduidelijke moderne interpretatie van de oer-Bronco is, gaat het er op het dashboard wat anders aan toe. Weliswaar maakt het geheel een vrij klassieke indruk, maar een echt duidelijke retro-interpretatie van een oud Bronco-dash is het ook weer niet. Het enorme 'Bronco' op het dashboard is een opvallend detail. Als er een auto bestaat met grotere letters op het dashboard, horen we het graag. Een ander groot 'detail' is het scherm in het midden. Voor Ford-begrippen is het behoorlijk fors, al moet de Bronco hierin nog wel z'n meerdere in de Mustang Mach-E erkennen. Goed nieuws voor de knopjesliefhebber; onder andere zaken als climate control en (ogenschijnlijk) de rijmodi zijn gewoon met tastbare knoppen aan te passen.

Nu is het echt hoog tijd dat het doek officieel van de Bronco gaat. Komende maandag is het zover. De reguliere Bronco krijgt gezelschap van de kleinere Bronco Sport en ook verschijnt er een tweedeursversie. Dat drietal komt overigens volgens de laatste berichten niet naar Europa, maar zeg nooit nooit.