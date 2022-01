Ford Bronco Raptor springt tevoorschijn

De tijd vliegt, want het is alweer anderhalf jaar geleden dat Ford de Bronco nieuw leven inblies. De heerlijk retro vormgegeven offroader wist direct de handen wel op elkaar te krijgen, maar aan een extreme Raptor-versie ontbrak het nog. Ford heeft echter niet stilgezeten sindsdien en trekt nu het doek van de Bronco Raptor. Die is grotendeels wat je ervan had mogen hopen. We zeggen grotendeels, want in tegenstelling tot sommige geruchten heeft de Raptor geen V8 in zijn neus. Daarover straks meer.

Waar de normale Bronco zich al als zeer capabele offroader moet profileren, gaat de Raptor daarin natuurlijk nog een stap verder. Dat begint al met de vergrote bodemvrijheid: de Bronco Raptor staat namelijk dik 33 cm boven de grond. Dat is ruim 12 centimeter meer dan de reguliere Bronco. Ook staat-ie een stuk breder op z'n wielen. De spoorbreedte groeide met maar liefst bijna 22 cm, en dat is te zien.

De ophanging is ook van een ander slag dan normaal. Ford werkte er samen met onderstelspecialist Fox aan en voorzag de Bronco Raptor van een vergelijkbaar aangepast onderstel als dat van de F-150 Raptor. Semi-actieve dempers met een dikte van bijna 8 centimeter moeten ervoor zorgen dat de Bronco Raptor - afhankelijk van de gekozen rijmodus - de klappen zo goed mogelijk opvangt en de boel bestuurbaar houdt. De Bronco Raptor heeft bovendien speciale draagarmen, ontwikkeld door Ford Performance, en een veerweg van 33 cm voor en 35,6 cm achter. Tevens heeft Ford gewerkt aan de stijfheid van de carrosserie, waardoor de Bronco Raptor een zo'n 50 procent hogere torsiestijfheid heeft dan gewoonlijk.

Dat Ford dat voor elkaar heeft gekregen, is best even een pluim waard. De Bronco heeft namelijk zowel uitneembare deuren als een deels te verwijderen dak. Zoals je op de foto hierboven ziet, kun je de Bronco Raptor dus behoorlijk uitgekleed rijden. Dat zorgt in combinatie met de kenmerkende Raptor-grille met Ford voluit uitgeschreven erin, de bredere wielkasten, flinke skidplates en maar liefst 37 inch terreinbanden op de 17-inch wielen voor een indrukwekkend plaatje.

In het interieur van de Bronco Raptor gaat het er grotendeels bekend aan toe, al zijn er ook hier zeker verschillen met de normale Bronco. Je neemt plaats in stoelen die extra steun bieden voor als het er ruig aan toe gaat en wordt omringd door oranje accenten. Dat 'Ford Performance Code Orange' hoort helemaal bij Raptor-versies en kennen we bijvoorbeeld ook van de F-150 Raptor. Verder zien we schakelflippers om ook handmatig controle over de verzetten te nemen.

En dan nu een antwoord op de vraag die je vast vanaf het begin van dit artikel al bezighoudt: wat ligt er nou voor motor in? Nou, Ford lepelt een aan de bekende tientraps-automaat gekoppelde 3.0 biturbo V6 in de Bronco Raptor. Aan vermogen geen gebrek, want deze zespitter stampt er 'ruim 400 pk' uit. Een precies vermogen geeft Ford nog niet op, maar reken maar dat het een beest maakt van de Bronco Raptor. In ieder geval weet Ford zelf (getuige de foto's) behoorlijk wat 'air time' te pakken met de Bronco Raptor, zelfs op een onverharde ondergrond. Dat belooft wat.

In maart opent Ford in thuisland Verenigde Staten de orderboeken. Wat de Bronco Raptor gaat kosten, is nog niet bekend. Heel relevant is het misschien ook niet, aangezien wij de Bronco überhaupt aan onze neus voorbij zien gaan, laat staan de Raptor.