Ford Bronco DR is ultiem offroadspeelgoed

Het is nog wachten op de Bronco Raptor, maar Ford komt nu al met een versie die die op stapel staande extra speelse Bronco links en rechts voorbij stuift. Dit is de Ford Bronco DR, een pretmachine waar slechts een handjevol exemplaren van gebouwd gaat worden.

De Ford Bronco DR is een echte zandracer, iets dat al is verwerkt in zijn naam. De letters DR staan namelijk voor Desert Racer. De Bronco DR is dan ook een heftige raceversie van de Bronco, een niet-straatlegale variant waar Ford aanvankelijk slechts 50 exemplaren van gaat produceren.

Al die 50 Bronco's DR hebben de 5.0 V8 onder de kap die in de basis ook in de Mustang GT ligt. De achtcilinder is meer dan 400 pk sterk die aan een tientraps automaat is geknoopt. Uitgebreide specificaties geeft Ford later pas vrij, maar de auto heeft in ieder geval een heftig offroadonderstel compleet met ruim 55 procent langere veerwegen dan het origineel. De Bronco DR staat op 37-inch groot offroadrubber van BFGoodrich en is natuurlijk uitgerust met de nodige veiligheidsvoorzieningen, denk aan een rolkooi. De koets van het offroadgevaarte is volledig uit glasvezel vervaardigd. Zaken als een fraai afgewerkt interieur, airco en zelfs ruiten moet je missen. Het doet allemaal sterk denken aan de Ford Bronco R Concept die in 2019 nog voor de introductie van de productie-Bronco werd gepresenteerd.

De Bronco DR zal volgend jaar voor het eerst op competitieverband in actie te zien zijn tijdens de Score Baja 1000 in Mexcico. Wil je er eentje hebben? Reken dan op een vanafprijs van omgerekend zo'n €215.000 exclusief belastingen.