Vakbond FNV pleit voor een ruimere belastingvrije reiskostenvergoeding en het invoeren van maximumprijzen voor benzine en diesel aan de pomp. Het zijn enkele punten die de grootste vakbond van Nederland aandraagt in de aanloop naar een Kamerdebat over de economische gevolgen van de Iranoorlog.

Nu kunnen werkgevers hun personeel tot maximaal €0,23 per kilometer vergoeden voor woon-werkverkeer. FNV wil dat daar 3 cent per kilometer bovenop komt om werknemers die met de auto naar werk moeten te ontzien. "Veel werkenden met een laag of middeninkomen hebben de auto nodig om op hun werk te komen. De FNV zet in op een toereikende reiskostenvergoeding in cao-afspraken. Daar moet via de belastingen dan wel voldoende ruimte voor zijn."

De FNV wil ook dat het kabinet het Belgische systeem van maximumprijzen voor brandstoffen onderzoekt. In tijden van sterk schommelende olieprijzen dempt dat systeem de prijsstijging aan de pomp tijdelijk. In België zelf zijn pomphouders overigens kritisch over dat systeem.

De vakbond pleit in een brief met de inbreng voorafgaand aan het Kamerdebat ook voor een verhoging van het bestaansminimum, oftewel het geldbedrag dat iemand in Nederland minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag bepaalt ook of iemand recht heeft op bepaalde toeslagen of een bijstandsuitkering. FNV wil ook een hoger minimumloon als maatregel om de bestaanszekerheid te vergroten bij prijsschokken.

FNV wil verder dat het kabinet haast maakt met een noodfonds dat huishoudens met lage inkomens steunt als ze moeite hebben om de energierekening te betalen.