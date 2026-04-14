Flitsmarathon in Europa van start: zwaartepunt op woensdag

Maandag is in een groot aantal EU-landen, waaronder Nederland, de ‘Speedweek’ van start gegaan. Er zijn deze week aanzienlijk meer snelheidscontroles. Het zwaartepunt van de controles ligt op woensdag 15 april.

Dit jaar doen naar verwachting meer dan twintig EU-landen mee. De controles hebben vooral plaats op weggedeelten waar veel ongelukken gebeuren. De focus ligt daarbij op scholen, bouwplaatsen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Maar ook bij gevarenzones op snelwegen en doorgaande wegen wordt intensief op snelheid gecontroleerd.

De actie is een initiatief van Roadpol, een groot samenwerkingsverband van verkeerspolitiediensten van de Europese lidstaten. De Speedweek wordt sinds 2012 regelmatig gehouden. De boetes voor snelheidsovertredingen blijven hetzelfde als gedurende de rest van het jaar.

Focusdag op 15 april

Het absolute zwaartepunt van deze hele actieweek valt op woensdag 15 april. Een heel etmaal houdt Roadpol dan de inmiddels beruchte flitsmarathon. Er wordt 24 uur lang onafgebroken gecontroleerd. Vooral in Duitsland zijn de korpsen van veel deelstaten actief. Een lijst met deelnemende politieregio’s vind je hier bij de ADAC.

23.000 bekeuringen in Nederland

Jaarlijks doen zo’n 15.000 agenten uit heel Europa mee. Ze controleren gemiddeld meer dan drie miljoen voertuigen op snelheid en delen doorgaans rond de 150.000 bekeuringen uit. Tijdens de flitsmarathon in augustus 2024 zijn alleen al in Nederland ongeveer 23.000 processen-verbaal opgemaakt voor te hard rijden. Van 156 snelheidsovertreders werd het rijbewijs ingenomen, omdat ze meer dan 50 kilometer per uur te hard reden.

Van 3 tot en met 9 augustus organiseert Roadpol een tweede massale Speedweek, waarbij de focus opnieuw op snelheidsovertredingen komt te liggen. Buiten deze weken om focust de organisatie zich met grote acties ook op het bestrijden van onder meer telefoongebruik in de auto, controle van de rijtijdenwet voor truckers en rijden onder invloed. De volledige kalender van geplande operaties vind je hier.

Kritiek op effect

De effectiviteit van Speedweek is al jaren onderwerp van discussie. Een onderzoek van de Universiteit van Passau toont aan dat het aantal ongelukken tijdens de flitsactie afneemt. Maar: "De effecten verdwijnen volledig zodra de flitsers worden verwijderd", aldus onderzoeksleider Stefan Bauernschuster tegen de Duitse omroep NDR.