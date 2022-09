Fisker Ocean in Parijs, voorlopige Europese prijzen

Het Amerikaanse Fisker neemt een afgeladen exemplaar van de elektrische Fisker Ocean mee naar de autoshow van Parijs. Niet zomaar, want de productie start in november in Oostenrijk en de eerste leveringen staan voor enkele maanden daarna gepland. Ja, ook in Europa, maar word niet té blij.

Bij ‘Fisker’ denk je misschien nog altijd aan de Karma, die in 2012 op de markt kwam en even succesvol leek te gaan worden. Die Karma heet inmiddels Karma Revero en is dus geen Fisker meer, terwijl Fisker zelf het opnieuw gaat proberen met onder meer de Fisker Ocean. Die volledig elektrische SUV is een typisch product van het zonnige Californië, maar Fisker is de rest van de wereld bepaald niet vergeten. De auto is qua formaat vergelijkbaar met een BMW X3 en dus redelijk compact en Fisker introduceert hem gelijktijdig in negen verschillende landen, waarvan er zeven in Europa liggen. De Ocean wordt hier (voor de hele wereld) ook gebouwd, meer specifiek bij Magna Steyr in het Oostenrijkste Graz.

Omdat de marktintroductie van de Fisker Ocean nadert, neemt Fisker een exemplaar mee naar de autoshow van Parijs. Topversie Fisker Ocean Extreme zal daar vanaf 17 oktober te vinden zijn. Die uitvoering biedt onder meer vierwielaandrijving en een actieradius van 630 km. Ook een te openen panoramadak en een 17,1-inch touchscreen horen er voor dat geld bij. De Ocean Extreme heeft zelfs ingebouwde zonnecellen, die jaarlijks tot zo’n 2.400 km aan gratis kilometers moeten kunnen verzorgen.

Franse prijzen

De Fisker Ocean Extreme moet in Frankrijk €69.950, ongetwijfeld indicatief voor wat er in Nederland voor zal worden gevraagd. Er is ook een introductieversie, de One, die exact dezelfde prijs heeft en zich onderscheidt met onder meer andere wielen. Een trapje lager vinden we de Ocean Ultra. Die kost €57.500, komt met 610 km net wat minder ver en heeft een iets minder imposant audiosysteem. Ook lijkt achterbankverwarming hier te ontbreken. De basisversie heet Fisker Ocean Sport. Die uitvoering komt met 440 km flink minder ver dan de rest en heeft één elektromotor, die vanuit de neus de voorwielen aandrijft. Ook doet hij het zonder de ‘California Mode’, waarbij alle (echt alle) zij- en achterruiten en het grote glazen dak worden geopend en je je als inzittende bijna in een cabrio waant. Evengoed heeft de sport een schuifdak en is het 17,1-inch touchscreen ook hier standaard. Deze wat minder riante versie kost ook riant minder: €41.900.

En dan nu het slechte nieuws: Nederland hoort niet bij de negen uitverkoren landen. Dat zijn de VS, Canada, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Een beetje wennen voor Nederland, dat zich door het gunstige EV-klimaat doorgaans tot dit soort gezelschappen mag rekenen. We hebben bij Fisker nagevraagd wanneer we de Ocean wel hier kunnen verwachten en houden je op de hoogte van het antwoord.