Fisker nu ook naar de beurs

Op zoek naar een nieuwe investering op de beurs? Wellicht is Fisker dan wel wat voor je. Het automerk van ontwerper Henrik Fisker is bezig met een frisse start. Vanaf vandaag zijn de aandelen verkrijgbaar op de New York Stock Exchange onder de noemer 'FSR'.

Fisker Inc. verwacht omgerekend €856 miljoen binnen te halen met de uitgifte van aandelen. Het merk wil dit geld onder meer gaan gebruiken om de productie van de Ocean, een volledig elektrische SUV, op te kunnen starten. Dat moet in het vierde kwartaal van 2022 gaan gebeuren. CEO Henrik Fisker geeft in een statement aan dat zijn bedrijf zich daar volledig op kan gaan richten nu het geld binnen is en de deal met het Oostenrijkse Magna Steyr eveneens is beklonken. Magna krijgt hiervoor in ruil overigens onder meer 6 procent van de aandelen van Fisker in handen.

De plannen van Fisker liegen er niet om. In 2025 wil het merk vier modellen in de line-up hebben, waarvan de Ocean dus de eerste gaat zijn. Momenteel is Fisker nog in gesprek met Volkswagen om diens MEB-platform te gaan gebruiken voor zijn toekomstige modellen. De ambities bij Fisker liegen er niet om, maar eerdere projecten van de voormalig auto-ontwerper, uit wiens potlood onder meer de Aston Martin DB9 en BMW Z8 voort vloeiden, zijn minder fortuinlijk afgelopen. Fisker Coachbuild, zijn eerste onderneming, ging al vrij snel op de fles.

Daarna kwam Fisker Automotive, dat met de Karma meer succes genoot. Echter, in 2013 ging dat bedrijf ook over de kop en namen de Chinezen het over. Henrik Fisker is ondertussen betrokken geweest bij VLF Automotive, maar dat bedrijf heeft inmiddels ook al een tijd niets meer van zich laten horen of zien. Met Fisker Inc. hoopt de Deen meer succes te gaan hebben op de EV-markt. De fundamenten lijken er zeker te zijn, maar gezien het verleden geldt hier het adagium: eerst zien, dan geloven.