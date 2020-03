De Vluchtstrook: Fiskers voor de Karma

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

De naam Fisker is nog altijd onlosmakelijk verbonden met de typenaam Karma, al is aan die auto door het faillissement van Fisker Automotive officieel een einde gekomen. Ook voordat de Karma bestond, was het Fisker-logo echter al op auto’s te vinden, al ging het daarbij niet om geheel eigen producten.

Fisker is een naam die in autoland steevast gepaard gaat met interessant nieuws. In de afgelopen decennia verscheen de Fisker Karma, ging het nieuwe merk rap failliet, werden de restanten opgekocht door Chinezen, werd de Karma onder allerlei merk- en typenamen geherintroduceerd en bracht de oorspronkelijke oprichter Henrik Fisker een nieuwe auto naar buiten.

Vandaag willen we het echter hebben over de periode vóór de Karma: de tijden van Fisker Coachbuild. Een echte koetswerkbouwer dus, zowaar een zeldzame verschijning in de 21e eeuw. Fisker Coachbuild werd in 2005 opgericht door Henrik Fisker, die daarvoor onder meer verantwoordelijk was voor het ontwerp van de BMW Z8 en Aston Martin DB9. Voorwaar geen beroerd CV, dus zag Fisker zich gesterkt in zijn ambities om voor zichzelf te beginnen.

De line-up van het vroege Fisker bestond uit twee modellen, de Tramonto en de Latigo CS. De Tramonto was een roadster met een klapdak en de Latigo een tweedeurs coupé. Hoewel de eigenwijze, ietwat Aston Martin-achtige neuzen iets anders doen vermoeden, hebben de twee in technisch opzicht weinig met elkaar van doen. Wat heet: in de normale wereld zijn het elkaars directe rivalen. De Tramonto is namelijk gebaseerd op de Mercedes-Benz SL van de R230-generatie, terwijl voor de Latigo CS een BMW 6-serie van de E63-generatie werd opgeofferd.

In beide gevallen werden neus en kont van de auto verwijderd. Motorkap, voor- en achterschermen, bumpers, verlichting en grilles werden vervangen door nieuwe exemplaren, die uiteraard door meneer Fisker zelf op papier werden gezet. Beide auto’s kregen bovendien nieuwe wielen. Hoewel kosten nog moeiten gespaard zijn om van de Duitse uitgangspunten een Fisker te maken, pikt een beetje autokenner de gebruikte modellen er zo uit. Het klapdak van de Tramonto is onmiskenbaar dat van een SL en ook de daklijn van de 6-serie is herkenbaar, al moet gezegd dat Fisker het profiel van de Latigo een eigen stijl gaf door de achterste zijruit deels af te dekken.

Dat dit geen geheel eigen producties zijn, wordt nog sterker duidelijk in het interieur. Zoals vaker bij carrosseriebouwers, koos Fisker ervoor om hier te volstaan met andere bekledingssoorten en bijzondere materialen. De lay-out van het dashboard komt de transformatie in beide gevallen ongeschonden door. Dat geldt in grote lijnen trouwens ook voor de techniek, al verkoos Fisker wel de ruimer gemotoriseerde exemplaren. Zo was de Tramonto er alleen op basis van AMG-versies van de SL en kreeg de Latigo minimaal een V8, maar desnoods de V10 uit de M6. Wie meer vermogen wilde, kon dat krijgen, zoals de gehele auto eigenlijk specifiek naar de wens van de klant werd opgebouwd. Maak trouwens gerust een foto als je één van beiden tegenkomt, want beide auto’s zijn uiterst exclusief. Fisker Coachbuild ging voortijdig op de fles, zodat van de geplande 150 Tramonto’s hooguit 10 procent daadwerkelijk werd gebouwd. De Latigo is nóg zeldzamer, want hiervan zijn er naar verluidt niet meer dan twee verschenen.