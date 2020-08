Fisker heeft Europese fabriek op het oog voor Ocean

Fisker wil de begin dit jaar onthulde Ocean in thuisland VS, in China én in Europa gaan bouwen. Op die markten hoopt het merk flinke verkoopaantallen te gaan realiseren en daarbij kan lokale productie een belangrijk voordeel verschaffen. Het Amerikaanse merk liet al eens weten dat het nog naarstig op zoek was naar een locatie in Europa en lijkt die nu te hebben gevonden. Volgens Reuters zijn er verregaande gesprekken tussen Fisker en Magna Steyr in Graz, Oostenrijk. Er is al een memorandum van overeenstemming getekend. Magna zou bij een definitieve deal de productie van de Ocean vanaf 2022 op zich nemen. Op dit moment verzorgt Magna (dat al decennia ervaring heeft) de productie van onder andere de Jaguar i-Pace en de BMW 5-serie. Sinds 1979 wordt de Mercedes-Benz G-klasse er al gebouwd.

Met de Ocean hoopt Fisker het leven van de Tesla Model Y zuur te maken. De SUV heeft een 80 kWh accupakket aan boord en daarmee kan de EV bijna 500 km afleggen op één lading. Uiteraard hoort er ook een ferme dosis sportieve prestaties bij; de topversie moet in 2,9 seconden vanuit stilstand naar 96 km/h (60 mph) schieten. De Ocean komt er zowel met voor- als vierwielaandrijving. Qua uiterlijk slaat de Ocean een andere weg in dan zijn beoogde directe concurrent, al doet -ie in het interieur wel denken aan de Tesla. Het grootste verschil is echter het prijskaartje: Fisker zet in op een prijs die enkele duizenden euro's onder die van de Model Y ligt. In de VS komt de Ocean er vanaf omgerekend € 37.500, zo'n € 2.500 goedkoper dan de Model Y.