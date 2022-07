Fiat teast productieversie ‘Fastback-SUV’

Een nieuwe Fiat, dat maken we niet iedere dag mee. Binnenkort is het toch zover, want het Italiaanse merk maakt via Instagram een nog wat duistere plaat van een nieuw, hip model wereldkundig. Je raadt vast al wat het addertje onder het gras is.

De Instagrampagina waarop we deze foto aantroffen, is namelijk niet die van het hoofdkantoor van Fiat. In plaats daarvan kijken we na een post van @fiatbr, ofwel de immense afdeling die dit merk in het Zuid-Amerikaanse Brazilië heeft. Dat hoeft niet te betekenen dat de auto in kwestie alleen daar wordt gevoerd, maar het kan gezien de grote verschillen tussen het Braziliaanse en het Europese aanbod zeker wel.

Hoe dan ook: Fiat werkt aan een nieuw model. Hoewel de auto op de teaserplaat op ons wat BMW-achtig overkomt, lijkt hij wel degelijk op een Fiat. Daarmee doelen we op de Fiat Fastback SUV Concept uit 2018, waarvan de nu getoonde auto de productieversie is. Daarvoor hoeft er zo te zien niet zo heel veel te veranderen. We zien een soortgelijk silhouet, dat door sommigen als dat van een ‘coupé-SUV’ zou worden omschreven. Een duidelijk aflopende daklijn dus, voor een vlot uiterlijk en een betere stroomlijn. De eigenwijze ‘sprong’ in de schouderlijn is blij de productieversie verdwenen. Ook het extra zijruitje achter het achterportier schittert door afwezigheid, waarmee de uiteindelijke Fiat Fastback SUV wellicht wat minder langgerekt oogt dan zijn voorbode.

Evengoed lijkt dit een serieus ogende auto te worden, middenin een wereldwijd populair segment. Dit zou ook bij ons een prima rivaal voor een auto als de Renault Arkana kunnen zijn, dus we houden de moed er nog even in.