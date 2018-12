Fiat Talento Sportivo Shuttle gepresenteerd

Tijdens de IAA voor bedrijfswagens in Hannover die in september plaatsvond, stelde Fiat de Talento Sportivo Shuttle aan de wereldpers voor. We krijgen die bijzondere toevoeging aan in ieder geval het Duitse Fiat Professional-gamma nu voor het eerst in productietrim te zien.

We schrijven 'bijzonder' daar de Talento onder handen is genomen door de bekende Opel-tuner Irmscher. Dat bedrijf heeft zich natuurlijk op de Talento gestort omdat die bus het nagenoeg identieke zustermodel is van de Opel Vivaro. De Talento biedt plaats aan zeven inzittenden, inclusief bestuurder, en is leverbaar met de reguliere 3.098 mm lange wielbasis én met de langere variant die 3.498 mm tussen de voor- en achteras heeft.

De Talento Sportivo Shuttle staat op 18-inch grote lichtmetalen wielen, is rondom voorzien van, voor een bus, heftig ogend spoilerwerk en wordt indien gewnest voorzien van stickerwerk. De personenbus ligt 2,5 centimeter dichter boven het asfalt en krijgt natuurlijk wat Irmscher-badges aangemeten. Fiat levert de opmerkelijke Talento in Duitsland in twee motorversies. Zo is de bus beschikbaar met de 120 pk sterke 1.6 MultiJet-dieselmotor én met de krachtigere 145 pk sterke 1.6 EcoJet, een zelfontbrander met twee turbo's. De vanafprijs ligt in Duitsland op € 46.070 exclusief belastingen.