Fiat start productie nieuwe 500 op 63e verjaardag oer-500

Fiat is in de stevig vernieuwde Mirafiori-fabriek in zuidwest Turijn begonnen met de productie van de gloednieuwe Fiat 500. De Italianen kozen voor 4 juli als startdatum. Dat is geen willekeurig gekozen dag, want op 4 juli 1957 zag de allereerste 500 het levenslicht. Leuk voor de liefhebbers: die allereerste ‘Cinquino’ werd óók in deze Turijnse fabriek gemaakt. Dat gebeurde uiteindelijk van 1957 tot 1975.

Met de terugkeer van de 500 in de Mirafiori-fabriek, is de productieplaats sinds lange tijd weer de geboorteplek van een Fiat. Na auto’s als de Fiat Uno, Croma, Multipla en Stilo waren het enkel Alfa Romeo en Maserati die gebruikmaakten van de fabriek. Sinds 1939 worden er auto’s in de fabriek gebouwd.

Het is voor het eerst dat Fiat in Europa een elektrische variant van de 500 aanbiedt. Eerder was in onder meer de Verenigde Staten een elektrische 500 te koop. Bij de nieuwe 500E is een 119 pk sterke elektromotor gekoppeld aan een 42 kWh accupakket. Hiermee legt de Fiat zo’n 320 kilometer (WLTP) af op één acculading.

Zowel de dichte 500 als open 500C worden in eerste instantie als luxere La Prima aangeboden. Later volgen minder weelderige versies. Nederlandse prijzen beginnen vooralsnog bij € 35.900.