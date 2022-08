Fiat Pulse Abarth: mild-giftige cross-over

De Zuid-Amerikaanse automarkt is voor Fiat van onnoemelijk belang. Met name in Brazilië is Fiat een enorme speler, maar Abarth heeft het er nooit geïntroduceerd. Tot nu!

In dit artikel gluren we weer over de grens op jacht naar verboden vruchten. We komen uit in Brazilië waar Fiat een nieuw Abarth-model aan zijn leveringsgamma toevoegt. Het Braziliaanse Fiat-gamma is van nature al interessant, het bestaat namelijk voornamelijk uit auto's die in Europa niet geleverd worden, denk aan de Mobi, Argo, Cronos, Strada en Toro. Vorig jaar werd dat rijtje hier onbekende modellen uitgebreid met de Pulse, een compacte cross-over waar nu ook een Abarth-versie van is.

Fiat liet de Pulse Abarth al in maart dit jaar zien, maar tot op heden was onbekend hoe groot de spierballen van dat nieuwe Abarth-model zijn. De Pulse Abarth krijgt een 185 pk en 270 Nm sterke geblazen 1,3, een machine die dus aanzienlijk sterker is dan de tot 130 pk sterke 1,3 die momenteel als krachtigste motor geldt. Met zijn 185 pk sprint de Pulse Abarth in 'minder dan 8 seconden' naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid ligt 'boven de 210 km/h'.

Fiat noemt de auto nog Pulse Abarth en dat betekent dat hij officieel niet onder de merknaam Abarth verkocht gaat worden. Dat is opvallend, maar verklaarbaar. Hoewel Fiat de Pulse Abarth wel vol hangt met Abarth-logo's en je er dus geen regulier Fiat-beeldmerk op ziet, geniet de naam Abarth in Brazilië niet de bekendheid die het in Europa heeft.

De 4,1 meter lange Pulse komt niet naar Europa en dus gaat ook deze Abarth-variant aan onze neus voorbij. Is dat een gemis? We zijn benieuwd naar jullie meningen.