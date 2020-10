Fiat Panda nu ook als Sport

Wie de stille hoop had dat Fiat met de Panda Sport de Panda 100 HP een vervolg geeft, moeten we teleurstellen. De Panda Sport heeft net als het gros van de Panda-versies de 70 pk sterke mild-hybride 1.0 van de FireFly-familie onder de kap. Toch doet de Panda Sport enigszins aan zijn bijna vergeten 100 HP-voorganger denken.

De Fiat Panda Sport staat op tweekleurige 16-inch lichtmetalen wielen, die zijn afgewerkt met zwarte en rode accenten. De handgrepen en de zijspiegelkappen zijn standaard in carrosseriekleur gespoten en we zien diverse Sport-badges. Ook nieuw: de lakkleur Matt Grey. In het interieur pakt Fiat de boel ook smakelijk aan. Zo is het dashboard in titaniumkleur uitgevoerd, zijn de deurpanelen bedekt met eco-leer en is het hemeltje in het zwart uitgevoerd. Her en der vinden we lederen afwerking en Fiat past ook in het interieur rode accenten toe. Optioneel is de Panda Sport verkrijgbaar met het Pandemonio Pack, dat onder meer rode remklauwen, zwart getinte ramen en een met leer bekleed stuurwiel behelst. Interessanter is wat zich centraal op het dashboard bevindt. De Panda Sport krijgt namelijk standaard een nieuw infotainmentsysteem. Het geheel heeft een 7-inch aanraakscherm en ondersteunt systemen als Apple CarPlay en Android Auto. Het infotainmentsysteem verwachten we op termijn ook in de andere Panda-uitvoeringen terug.

De Panda Sport staat vanaf begin volgend jaar bij de Nederlandse dealers. Prijzen en specificaties volgen in de aanloop naar de marktintroductie.