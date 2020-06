Fiat e-Ducato is nieuwe elektrische bestelbus

Medio vorig jaar liet Fiat al de eerste afbeeldingen zien van een volledig elektrische variant van zijn Ducato. De toen nog als Ducato Electric aangeduide bedrijfswagen is nu in zijn definitieve vorm gepresenteerd. Ook krijgt de elektrische besteller daarbij een nieuwe naam: e-Ducato.

De elektrische e-Ducato is Fiats antwoord op grote elektrische bedrijfswagens als de Renault Master ZE. Fiat levert de elektrische Ducato in verschillende soorten en maten. Zo bestaat de internationale leveringslijst uit een personenversie die in drie lengtematen te krijgen is, een gesloten bestelversie die eveneens in drie lengtematen leverbaar is en een Chassis Cab-variant waar maar liefst 5 versies van beschikbaar zijn. Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de elektrische e-Ducato een 122 pk en 280 Nm sterke elektromotor aan boord. De topsnelheid is begrensd op 100 km/h. Leuk detail: de e-Ducato is de eerste Fiat die het 'E+modelnaam'-embleem op zijn bips geplakt krijgt.

Hoewel je wat elektromotor betreft niets kunt kiezen, kun je dit op accugebied wel. Fiat levert de e-Ducato namelijk met een 47 kWh groot accupakket, maar ook met een 79 kWh groot exemplaar. De gesloten bestelversie in lengtemaat 2 (L2H1) moet met het kleinste pakket zo'n 220 kilometer kunnen afleggen. Met het grotere pakket komt de e-Ducato 360 kilometer ver. Let wel, het gaat hier om volgens de niet geheel nauwkeurige NEDC-methode vastgestelde kilometers.

De e-Ducato is op te laden met een AC-lader (7, 11 en 22 kW), maar ook met een DC-snellader. Met de 22 kW-lader wordt het accupakket in een uurtje weer genoeg geladen voor 100 elektrische kilometers. Met de 55 kW-lader wordt er grofweg elke 30 minuten voor 100 kilometer aan stroom in het pakket gepompt. Afhankelijk van de gekozen uitvoering biedt de e-Ducato 10 tot 17 kubieke meter laadruimte. Het laadvermogen ligt op 1.100 tot 1.950 kilo.

Nederlandse prijzen zijn vooralsnog niet bekend.