Fiat 600 Jungla (1972) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Officieel begint de zomer pas op 21 juni, maar in feite is de zomer in de voorbije week al begnnen. Daarom lichten we vandaag misschien wel het ultieme zomervervoer uit ons occasionaanbod. Kende je deze al?

Eerlijk is eerlijk: ook ondergetekende moest eerst even een rondje googelen om uit te zoeken waarmee we hier te maken hebben. Maar met succes; de aandoenlijke rood-groene creatie die je nu op je scherm ziet is een Fiat 600 Jungla of kortweg Fiat Jungla, waarbij Jungla Italiaans is voor jungle. Hij werd in de jaren 60 en 70 gebouwd en deelde behoorlijk wat technische componenten met de Fiat 600. De Jungla werd oorspronkelijk ontworpen als utilitair voertuig voor onder meer de Italiaanse strijdkrachten, maar leende zich ook als vrijetijdsvoertuig.

Het is een auto in de geest van de Citroën Méhari en Volkswagen Type 181. Alle drie zijn ze technisch verwant aan massaler geproduceerde broertjes (in het geval van de Citroën de 2CV, in het geval van de Volkswagen de Kever), ook als utilitair voertuig bedoeld waren en anno 2023 weinig andere doelen dienen dan collectievulling of vrijetijdsbesteding. Net als de Méhari en Type 181 is de 600 Jungla een soort 'bakje' met zeer generieke carrosseriepanelen en een voorruit die voorover te klappen is, zodat je volledig onbeschermd tegen de elementen kunt rond rollen.

In Italië ontsnapt aan roest

Het op de AutoWeek-occasionpagina aangeboden exemplaar leefde een halve eeuw lang in zijn thuisland, maar staat nu te koop bij een Nederlands autobedrijf. Dat geeft weer dat de Fiat weinig last heeft van roest, wat niet voor alle 600 Jungla's opgaat. Sterker nog: het zal ons benieuwen hoeveel van de naar schatting oorspronkelijk gebouwde 3.200 exemplaren de roestduivel overleefden.

Zeldzaam is deze klassieker hoe dan ook, wat terug is te zien in de vraagprijs: €12.950 wil de aanbieder er graag voor hebben. Geen klein bedrag, maar de Jungla lijkt er behoorlijk fris bij te staan. Daarbij spreekt de 600-techniek in zijn voordeel, want die zorgt ervoor dat vervangingsonderdelen nog relatief goed verkrijgbaar zijn. Achter in de Fiat schuilt een 33 pk sterk tweecilindertje, waarmee het bakje een topsnelheid haalt van nog geen 100 km/h - ook al doet-ie nog zo zijn best.

Nee, het Italiaantje is beter geschikt voor rond het dorp, naar de supermarkt of door het bos. Zonnebril op, het iele stuurtje in de linkerhand, het net zo tengere pookje in de rechterhand; picture you rollin'.