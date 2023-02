Citroën hint op een nieuwe Méhari

Je kunt het wel aan Citroën overlaten om met bijzonder gelijnde auto's te komen. We denken daarbij nu vooral even terug aan de Citroën Cactus M uit 2015, een avontuurlijke open studiemodel op basis van de C4 Cactus. Dat was een overduidelijke voorbode van een retro-Méhari en slechts enkele maanden later verscheen die e-Méhari gedoopte reïncarnatie ook. De geschiedenis herhaalt zich, zo lijkt het. Afgelopen najaar toonde Citroën de bijzondere Oli, een buitengewoon eigenzinnig vormgegeven studiemodel met wat knipogen naar de 2CV erin. Met een beetje fantasie waren er zelfs wat Méhari-genen in te ontdekken. Het lijkt erop dat dit geen toeval is.

Citroën deelt nu twee foto's (2 en 3) met cryptische omschrijvingen erbij die naar de oer-Méhari verwijzen. Op een andere foto krijgen we zelfs een close-up te zien van de eerste Méhari. We zien een voor- en achterlicht dat vrijwel één op één van de Oli afkomstig lijkt. Bij de foto van de koplamp geeft Citroën aan dat er 'in maart een mythisch model uitkomt'. Wederom een elektrische retro-Méhari? Het lijkt er toch sterk op. "We willen laten zien dat we nog steeds, of eigenlijk weer dicht bij onze roots staan", verklaarde hoofdontwerper Peter Sabas aan AutoWeek bij de onthulling van de Oli.

Mocht het werkelijk zo zijn, dan bieden de technische specificaties van de Citroën Oli mogelijk hoop op indrukwekkende cijfers voor de nieuwe Méhari. De Oli moest op papier namelijk 400 km kunnen afleggen met een 40-kWh accupakket. Maar goed, dat was een studiemodel. Nu is het rustig afwachten wat Citroën volgende maand uit de hoge hoed tovert.