Fiat 500 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Met de elektrische 500e brak voor de Fiat 500 vorig jaar een geheel nieuw hoofdstuk aan. Dit nieuwe model is en blijft volgens Fiat echter volledig elektrisch. Wie een Fiat 500 met een brandstofmotor (mild-hybrid) wil, kan echter nog gewoon kiezen voor het bestaande model. Dat is best opvallend, want met geboortejaar 2007 is deze eerste retro-500 voor autobegrippen simpelweg oud. Naast de nieuwe 500e is dat ook wel te zien, maar op zichzelf valt het allemaal nog wel mee.

De laatste serieuze uiterlijke update stamt uit 2016, maar doet kennelijk goed werk om de auto bij de tijd te houden. De meest opvallende wijziging van 2016 vinden we zonder twijfel bij de achterlichten, die een stuk meegespoten ‘plaatwerk’ in hun midden kregen. Het licht zelf zit daar omheen, wat ook in het donker voor een lekker typerende uitstraling zorgt.

Dat er echter meer veranderde, tonen onderstaande schuifplaten wel aan. Zo gingen aan voor- en achterzijde ook de bumpers op de schop. Achter resulteert dat in een lager geplaatste chroomstrip met daarin de combinatie van achteruitrijlicht, mistachterlicht en reflector. Juist: daar is met die nieuwe achterlichten boven geen plek meer voor. Aan de voorzijde vinden we in de strakgetrokken bumper een grotere unit voor de stads- dagrijverlichting, die nu uit leds bestaat. De koplampen van de versies met xenon blijven gelijk, maar de – veel populairdere- halogeen-uitvoering krijgt modern ogende lenzen in een soort afgeronde driehoekvorm.



Merklogo, chroomstrip, en de koelopening boven de kentekenplaat zijn allemaal net even hoger geplaatst. Ook de luchtinlaat onder in de bumper werd in 2016 aangepakt en kreeg een stevige lading chroom over zich heen. De blauwe auto hieronder heeft overigens wel minder chroom dan de meeste pre-facelift-exemplaren, maar ook in zo'n geval is het verschil goed zichtbaar. De sportieve Abarth 500 doet het met veel minder glimmers, maar toch gaan de meeste in 2016 gepresenteerde wijzigingen natuurlijk ook hier op. Zelfs in het interieur zijn de sporen van de facelift duidelijk te zien, dankzij een touchscreen dat de ventilatieroosters van hun plek verjaagt.



